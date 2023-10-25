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Posted 25 октября, 05:50

Published 25 октября, 05:50

Modified 25 октября, 05:50

Updated 25 октября, 05:50

Деньги

У фонда поддержки малого и среднего бизнеса обнаружили нарушения на 7,4 млн рублей

25 октября 2023, 05:50
Фото: 1MI
Деньги
Контрольно-счётная палата проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности в Белгородском областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства и обнаружила неэффективное и необоснованное использование бюджетных денег, а также другие нарушения.

Деятельность фонда поддержки МСП проверяли за 2020–2022 годы. КСП обнаружила неэффективное использование бюджета в 4,1 млн рублей: фонд предоставлял услуги крупным компаниям и повторно зарегистрированным МСП, а субъекты малого и среднего бизнеса закрывались после получения денег в этот же или на следующий год.

Также фонд необоснованно использовал бюджетные средства на общую сумму более 2,2 млн рублей, оказывал инжиниринговые услуги субъекту МСП, который не подходит под критерии закона о развитии малого и среднего предпринимательства на сумму 890 тысяч и услуги популяризации субъекта МСП, которые тоже не соответствует требованиям, почти на 230 тысяч рублей.

Представление Контрольно-счётная палата направила в минэкономразвития Белгородской области.

Напомним, в середине октября в фонде поддержки МСП сменился руководитель. Почти десять лет им управлял Олег Колесников, а с этого года исполняющим обязанности директора назначили Юлию Иванцову.

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#Нарушения#Эксклюзив#Белгород#МСП#Екатерина Никулина#Контрольно-счётная палата#Бюджетные деньги#Развитие предпринимательства
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