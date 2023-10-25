У фонда поддержки малого и среднего бизнеса обнаружили нарушения на 7,4 млн рублей

Posted 25 октября, 05:50
Published 25 октября, 05:50
Modified 25 октября, 05:50
Updated 25 октября, 05:50
Деятельность фонда поддержки МСП проверяли за 2020–2022 годы. КСП обнаружила неэффективное использование бюджета в 4,1 млн рублей: фонд предоставлял услуги крупным компаниям и повторно зарегистрированным МСП, а субъекты малого и среднего бизнеса закрывались после получения денег в этот же или на следующий год.
Также фонд необоснованно использовал бюджетные средства на общую сумму более 2,2 млн рублей, оказывал инжиниринговые услуги субъекту МСП, который не подходит под критерии закона о развитии малого и среднего предпринимательства на сумму 890 тысяч и услуги популяризации субъекта МСП, которые тоже не соответствует требованиям, почти на 230 тысяч рублей.
Представление Контрольно-счётная палата направила в минэкономразвития Белгородской области.
Напомним, в середине октября в фонде поддержки МСП сменился руководитель. Почти десять лет им управлял Олег Колесников, а с этого года исполняющим обязанности директора назначили Юлию Иванцову.