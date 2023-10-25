У фонда поддержки малого и среднего бизнеса обнаружили нарушения на 7,4 млн рублей

Также фонд необоснованно использовал бюджетные средства на общую сумму более 2,2 млн рублей, оказывал инжиниринговые услуги субъекту МСП, который не подходит под критерии закона о развитии малого и среднего предпринимательства на сумму 890 тысяч и услуги популяризации субъекта МСП, которые тоже не соответствует требованиям, почти на 230 тысяч рублей.