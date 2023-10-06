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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

А компенсация будет? Белгородский министр рассказал о страховых возмещениях бизнесу

А компенсация будет? Белгородский министр рассказал о страховых возмещениях бизнесу

6 октября 2023, 09:05
Фото: 1MI
Арбитражный суд Белгородской области впервые обязал страховую компанию выплатить возмещение ущерба, который нанесли обстрелы ВСУ местному сельхозпредприятию. Журналисты Бел.Ру узнали, как этот прецедент может повлиять на ситуацию с компенсациями в целом в области.

Согласно решению суда, страховая компания СОГАЗ должна будет выплатить фирме «СМ-Агро» 4 млн рублей в качестве возмещения ущерба после обстрела ВСУ. Ответчик попытался снять с себя ответственность, ссылаясь на то, что имущество повредили при военных действиях. Однако суд решил, что обстрел — это не боевые действия, следовательно, отказ в выплатах неправомерен. Эксперты считают решение прецедентным.

Как ранее стало известно, зерносклады белгородской компании застраховали в 2020 году перед заключением кредитного договора с ВТБ: оно стало предметом залога. В рисках указали гибель, утрату или повреждение в результате природных явлений, умышленное повреждение (ст. 167 УК РФ), хулиганство или вандализм.

В конце мая населённый пункт обстреляли. Стены и кровля складов получили повреждения. Предприятие признали потерпевшим по уголовному делу о покушении на убийство и об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ), но страховая компания в выплатах отказала.

Журналисты Бел.Ру узнали может ли прецедент повлиять на ситуацию с компенсациями в целом. На вопрос ответил первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

Страховые компании по-разному заключают договоры. Вероятней всего, что та формулировка страховых случаев, которая была у СОГАЗа, дала возможность предприятию выиграть суд. У других страховых компаний могут быть другие формулировки, и этот прецедент не сыграет никак. Но мы себе отдаём отчёт, что суды смотрят, в том числе на ранее случившеюся судебную практику, но прямой корреляции нет.
Дмитрий Гладский
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#Уголовное дело#Страховка#Арбитражный суд#Повреждение имущества#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Дмитрий Гладский
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