А компенсация будет? Белгородский министр рассказал о страховых возмещениях бизнесу

Согласно решению суда, страховая компания СОГАЗ должна будет выплатить фирме «СМ-Агро» 4 млн рублей в качестве возмещения ущерба после обстрела ВСУ. Ответчик попытался снять с себя ответственность, ссылаясь на то, что имущество повредили при военных действиях. Однако суд решил, что обстрел — это не боевые действия, следовательно, отказ в выплатах неправомерен. Эксперты считают решение прецедентным.