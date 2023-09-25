Выплаты на детей мобилизованных белгородцев продлят автоматически до конца года

При этом в Соцфонде добавили, что в связи с тем, что срок окончания службы по мобилизации не определён, было принято решение продлить пособия беззаявительно ещё на 12 месяцев. Семьи мобилизованных, где есть ребёнок до трёх лет, получат сообщение о продлении.