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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Выплаты на детей мобилизованных белгородцев продлят автоматически до конца года

Выплаты на детей мобилизованных белгородцев продлят автоматически до конца года

25 сентября 2023, 12:55
Фото: Midjourney
Речь идёт о средствах, которые положены на детей до трёх лет, семьям, в которых мобилизованы отцы. О нововведениях сообщили в Соцфонде Белгородской области.
Сюжет
СВО

Ежемесячное пособие детям до трёх лет семьям мобилизованных белгородцев региональное отделение Соцфонда продлило автоматически. Это коснулось 172 семей, у которых срок назначения истёк в сентябре.

Автоматически продлевать выплату будут ежемесячно до конца 2023 года. Ранее средства выплачивали в течение года, затем нужно было повторно подать заявление.

При этом в Соцфонде добавили, что в связи с тем, что срок окончания службы по мобилизации не определён, было принято решение продлить пособия беззаявительно ещё на 12 месяцев. Семьи мобилизованных, где есть ребёнок до трёх лет, получат сообщение о продлении.

В Соцфонде добавили, что пособия можно получать только на время прохождения службы по мобилизации. При завершении службы получатель пособия должен оперативно сообщить об этом в клиентскую службу Соцфонда.

Напомним, С 1 ноября в Белгородской области расширят меры поддержки для участников СВО. Подробнее — в нашем материале.

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