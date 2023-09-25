Выплаты на детей мобилизованных белгородцев продлят автоматически до конца года

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Ежемесячное пособие детям до трёх лет семьям мобилизованных белгородцев региональное отделение Соцфонда продлило автоматически. Это коснулось 172 семей, у которых срок назначения истёк в сентябре.
Автоматически продлевать выплату будут ежемесячно до конца 2023 года. Ранее средства выплачивали в течение года, затем нужно было повторно подать заявление.
При этом в Соцфонде добавили, что в связи с тем, что срок окончания службы по мобилизации не определён, было принято решение продлить пособия беззаявительно ещё на 12 месяцев. Семьи мобилизованных, где есть ребёнок до трёх лет, получат сообщение о продлении.
В Соцфонде добавили, что пособия можно получать только на время прохождения службы по мобилизации. При завершении службы получатель пособия должен оперативно сообщить об этом в клиентскую службу Соцфонда.
Напомним, С 1 ноября в Белгородской области расширят меры поддержки для участников СВО. Подробнее — в нашем материале.