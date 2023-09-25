ФСБ и пограничники: кто вместе с военными получит выплаты с 1 ноября

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В регионе внесут изменения в ряд нормативных документов, которые расширят перечень получателей региональных мер поддержки, которые ранее распространялись только на мобилизованных и граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ.
Было достаточно много обращений о том, что сегодня ряд мер не затрагивают отдельные категории военнослужащих. Было принято решение губернатором, чтобы с 1 ноября перечень получателей расширить.
Елена Батанова
Эта единовременная мера поддержки распространялась на участников СВО, которые были либо мобилизованы, либо заключили контракт с Минобороны РФ. После нововведений мера будет распространяться и на лиц, которые заключили контракт с частными военными компаниями.
В этом случае речь идёт о выплатах в 3000 рублей на питание детей, 15 тысяч рублей — на школьную форму и 50 тысяч рублей при рождении ребёнка, родитель которого является участником СВО.
С 1 ноября данные меры поддержки будут распространяться на:
Практически все военнослужащие и их семьи будут охвачены мерами поддержки. Ранее это было только для мобилизованных и лиц, заключившие контракты с Минобороны.
Елена Батанова
Меры поддержки будут назначаться в том случае, если на 1 ноября претендент на выплаты продолжает участвовать в специальной военной операции.
Как отметила Батанова, ранее отдельные меры назначали проактивно, в данном случае будет действовать исключительно заявительная форма подачи заявления.
Первая выплата поступит в конце ноября. Получать её будут либо члены семьи, либо сами военнослужащие исключительно на расчётный счёт, открытый в кредитной организации. Иной формы доставки этой меры поддержки не предусматривается.
Поскольку меры новые, сказать, сколько предположительно будет получателей, невозможно. Чиновница отметила, что вся информация по количеству претендентов была приблизительна, поскольку федеральные структуры в большей степени закрыты в информационном плане.
Поэтому было принято решение, что подача заявлений будет носить исключительно заявительный характер, потому что искать этих людей нет возможности.
Елена Батанова
С документами необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту пребывания или фактического проживания.
Для нас основным документом является тот, который подтверждает участие в специальной военной операции. Это, как правило, либо выписка из приказа воинской части, которая подписывается командиром, либо именная справка для конкретного человека.
Елена Батанова
Если человек претендует на несколько выплат, пакет документов достаточно предоставить один раз.
Батанова добавила, что проекты документов по внесению изменений в нормативные акты опубликуют на сайте регионального министерства соцзащиты населения.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил перенести все формы поддержки не только на мобилизованных, но и на остальных военнослужащих. Речь о сотрудниках Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур.
Новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащих, в частности, семей служащих, глава региона дал на прошлой неделе. Также Гладков поручил главам администраций муниципалитетов провести подомовой обход и оказать посильную помощь семьям военнослужащих до 1 ноября.
Напомним, ранее стала известна сумма выплат, которые смогут получить жители белгородского приграничья, покинувшие дома из-за обстрелов ВСУ. Многодетным семьям начнут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно, остальным категориям граждан — по 10 тыс. рублей. Выплата назначается с 1 сентября.
Основания для получения выплат следующие: