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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

С 1 ноября в Белгородской области расширят меры поддержки для участников СВО

ФСБ и пограничники: кто вместе с военными получит выплаты с 1 ноября

25 сентября 2023, 10:25
Фото: 1MI

С 1 ноября в Белгородской области расширят меры поддержки для участников СВО

С 1 ноября текущего года в Белгородской области расширится список военнослужащих и служащих ведомств, которые смогут претендовать на региональные финансовые меры поддержки. Подробнее рассказала министр соцзащиты Елена Батанова.
Сюжет
Выплаты

В регионе внесут изменения в ряд нормативных документов, которые расширят перечень получателей региональных мер поддержки, которые ранее распространялись только на мобилизованных и граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ.

Было достаточно много обращений о том, что сегодня ряд мер не затрагивают отдельные категории военнослужащих. Было принято решение губернатором, чтобы с 1 ноября перечень получателей расширить.
Елена Батанова

Выплаты в 100 тысяч рублей

Эта единовременная мера поддержки распространялась на участников СВО, которые были либо мобилизованы, либо заключили контракт с Минобороны РФ. После нововведений мера будет распространяться и на лиц, которые заключили контракт с частными военными компаниями.

Поддержка семей военнослужащих

В этом случае речь идёт о выплатах в 3000 рублей на питание детей, 15 тысяч рублей — на школьную форму и 50 тысяч рублей при рождении ребёнка, родитель которого является участником СВО.

С 1 ноября данные меры поддержки будут распространяться на:

  • тех, кто заключил контракт с частными военными компаниями,
  • семьи с детьми военнослужащих, которые служат в органах внутренних дел, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службе, в органах государственной безопасности, ФСБ и граждан, пребывающих в добровольных формированиях и пограничной службе.
Практически все военнослужащие и их семьи будут охвачены мерами поддержки. Ранее это было только для мобилизованных и лиц, заключившие контракты с Минобороны.
Елена Батанова

Условия получения выплаты

Меры поддержки будут назначаться в том случае, если на 1 ноября претендент на выплаты продолжает участвовать в специальной военной операции.

Форма подачи заявления

Как отметила Батанова, ранее отдельные меры назначали проактивно, в данном случае будет действовать исключительно заявительная форма подачи заявления.

Период выплаты

Первая выплата поступит в конце ноября. Получать её будут либо члены семьи, либо сами военнослужащие исключительно на расчётный счёт, открытый в кредитной организации. Иной формы доставки этой меры поддержки не предусматривается.

Количество получателей

Поскольку меры новые, сказать, сколько предположительно будет получателей, невозможно. Чиновница отметила, что вся информация по количеству претендентов была приблизительна, поскольку федеральные структуры в большей степени закрыты в информационном плане.

Поэтому было принято решение, что подача заявлений будет носить исключительно заявительный характер, потому что искать этих людей нет возможности.
Елена Батанова

Куда подавать документы

С документами необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту пребывания или фактического проживания.

Для нас основным документом является тот, который подтверждает участие в специальной военной операции. Это, как правило, либо выписка из приказа воинской части, которая подписывается командиром, либо именная справка для конкретного человека.
Елена Батанова

Если человек претендует на несколько выплат, пакет документов достаточно предоставить один раз.

Батанова добавила, что проекты документов по внесению изменений в нормативные акты опубликуют на сайте регионального министерства соцзащиты населения.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил перенести все формы поддержки не только на мобилизованных, но и на остальных военнослужащих. Речь о сотрудниках Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур.

Новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащих, в частности, семей служащих, глава региона дал на прошлой неделе. Также Гладков поручил главам администраций муниципалитетов провести подомовой обход и оказать посильную помощь семьям военнослужащих до 1 ноября.

Напомним, ранее стала известна сумма выплат, которые смогут получить жители белгородского приграничья, покинувшие дома из-за обстрелов ВСУ. Многодетным семьям начнут выплачивать по 15 тыс. рублей ежемесячно, остальным категориям граждан — по 10 тыс. рублей. Выплата назначается с 1 сентября.

Основания для получения выплат следующие:

  • полное разрушение принадлежащего белгородцам жилья;
  • разрушение несущих конструкций в принадлежащем жилье;
  • фактическая невозможность доступа в жильё по решению уполномоченных органов, не связанному с введением режима ЧС.
Гладков дал новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащих
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#Общество#Белгородская область#Выплаты#Военнослужащие#Белгород#Кристина Семенчук#Специальная военная операция#Семьи военнослужащих#Нормативные акты
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