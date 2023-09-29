Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Суд

Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей

29 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Суд
Арбитражный суд вынес решение по делу о взыскании неустойки по договору аренды между ООО «„Домостройкорпорация“ — специализированный застройщик» и администрацией Белгорода. ДСК выплатит мэрии 1,9 млн рублей.

В 2022 году администрация обратилась в суд с тем, что компания депутата Белгорода Максима Егорова не платила деньги за аренду два года — с 2018 по 2020 и потребовала оплатить неустойку в размере 3 млн 452 тыс. 800 рублей.

Во встречном иске «ДСК — специализированный застройщик» попросила 2,5 млн рублей «излишне уплаченных денежных средств» и проценты за «пользование чужими денежными средствами» — 30 тысяч.

На этой неделе суд вынес решение — частично удовлетворить иск мэрии и отклонить встречный иск. Теперь компания Егорова должна будет заплатить 1 млн 937 тыс. 106 рублей, а также госпошлину в размере 32 тысяч. В течение месяца ДСК может обжаловать решение.

По отчёту о доходах, за 2022 год организация, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий, заработала почти 9,2 млн рублей чистой прибыли, выручка от продажи — почти 10 млн рублей. Мы уже рассказывали о том, сколько заработали компании Егорова за 2022 год — суммарно это более 50 миллионов рублей.

Напомним, этим летом депутат открыл ещё одну фирму с «ДСК» в названии. Всего у Егорова во владении пять таких организаций.

В этом месяце также стало известно, что Максим Егоров снова вошёл в горсовет и стал одним из 39 депутатов нового созыва.

Много не бывает: белгородский депутат Егоров открыл ещё одну фирму с «ДСК» в названии
Узнать подробнее
Читайте также:
ДСК Егорова готовится к суду на 9 млн рублей с белгородским предпринимателемМного не бывает: белгородский депутат Егоров открыл ещё одну фирму с «ДСК» в названииСтроительная компания ДСК подала в суд на мэрию Белгорода
#Депутаты#Аренда#Горсовет#Решение суда#Мэрия#Организации#Белгород#Екатерина Никулина#Максим Егоров
Подпишитесь
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03
Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:17
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась
Сегодня, 08:17
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
Сегодня, 07:18