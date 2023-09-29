Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей

По отчёту о доходах, за 2022 год организация, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий, заработала почти 9,2 млн рублей чистой прибыли, выручка от продажи — почти 10 млн рублей. Мы уже рассказывали о том, сколько заработали компании Егорова за 2022 год — суммарно это более 50 миллионов рублей.