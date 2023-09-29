Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В 2022 году администрация обратилась в суд с тем, что компания депутата Белгорода Максима Егорова не платила деньги за аренду два года — с 2018 по 2020 и потребовала оплатить неустойку в размере 3 млн 452 тыс. 800 рублей.
Во встречном иске «ДСК — специализированный застройщик» попросила 2,5 млн рублей «излишне уплаченных денежных средств» и проценты за «пользование чужими денежными средствами» — 30 тысяч.
На этой неделе суд вынес решение — частично удовлетворить иск мэрии и отклонить встречный иск. Теперь компания Егорова должна будет заплатить 1 млн 937 тыс. 106 рублей, а также госпошлину в размере 32 тысяч. В течение месяца ДСК может обжаловать решение.
По отчёту о доходах, за 2022 год организация, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий, заработала почти 9,2 млн рублей чистой прибыли, выручка от продажи — почти 10 млн рублей. Мы уже рассказывали о том, сколько заработали компании Егорова за 2022 год — суммарно это более 50 миллионов рублей.
Напомним, этим летом депутат открыл ещё одну фирму с «ДСК» в названии. Всего у Егорова во владении пять таких организаций.
В этом месяце также стало известно, что Максим Егоров снова вошёл в горсовет и стал одним из 39 депутатов нового созыва.