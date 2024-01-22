От аквапарка до «Белянки»: рейтинг убыточных белгородских компаний в первый год СВО

Posted Сегодня, 05:30
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2022 год стал для белгородского бизнеса сложным. Специальная военная операция, санкции, сбой логистики, скачки курсов валют и инфляции — не все смогли пережить этот год с профицитом. Причины убытков везде свои. В 2023 году, вероятно, многие из компаний улучшили показания. Данных за прошлый год пока нет, поэтому мы можем оперировать цифрами позапрошлого. Они показательны.
Мы отобрали 30 компаний, отчитавшихся об убытках от 80 миллионов рублей и больше. Первую десятку изучайте ниже, ещё по двум десяткам будут отдельные публикации.
На этой позиции оказалась «Строительно-промышленная компания». Предприятие зарегистрировано в 2004 году в Губкине. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Александр Сафронов. По итогам 2022 года убыток фирмы составил 80 млн рублей. При этом выручка от продажи достигла 18 млн рублей. Владельцами являются Алексей Жилин (35%), Владимир Ситников (25%), Игорь Ситников (15%) и компания «СК Кмарудстрой».
Данное место в антирейтинге занял белгородский аквапарк. Компания работает в Белгородском районе с 2016 года. Отрасль — деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Руководитель — Михаил Макагон, а бенефициар — Владимир Зотов. При выручке от продажи в 182 млн рублей убыток компании составил 82 млн рублей. Владельцем «Белгородского аквапарка» является фирма Зотова «Мастерфест».
Стоит отметить, что владелец аквапарка бизнесмен Владимир Зотов стал не только одним из самых богатых людей региона, но и героем проекта «Владельцы Белгородской области».
Заняла компания «Ивановка». Предприятие занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания и работает с 2008 года в Старом Осколе. Руководитель — Игорь Хужабаев. Убыток компании по итогам 2022 года составил 82 млн рублей, а выручка от продажи достигла 69 млн рублей.
На этой позиции расположилась фирма «Белянка». Предприятие работает в Шебекинском горокруге с 2013 года и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Управляющая компания — АО «Колосинвест». Убыток организации составил 96 млн рублей, чистые активы достигли 789 млн рублей, а выручка от продажи — 3,1 млрд рублей. Компании принадлежат товарные знаки «Лето», «Деревенское угодье» и «Сельская новь».
Отметим, что предприятие занимается производством яиц. Стоимость марки «Деревенское угодье» категории С0 в «Магните» составляла 129,99 рубля, в «Пятёрочке» — 120 рублей. А яйца под маркой «Лето» этого же производителя в начале января предлагались за 220 рублей (20 штук).
Здесь расположилась компания по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом «КМАПромсервис». Предприятие зарегистрировано в 2005 году в Губкине. Руководитель — Александр Сафронов. По итогам 2022 года убыток фирмы составил 98 млн рублей. Владельцами являются Алексей Жилин (35%), Владимир Ситников (25%), Игорь Ситников (15%) и компания «СК Кмарудстрой» (25%).
Место в антирейтинге досталось и белгородскому ювелирному заводу «Арт-Карат». Компания зарегистрирована в 2015 году в Белгороде. Отрасль — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Руководитель — Илья Сильченко, а головная компания — «Адамас Айпи». При выручке в 2 млрд рублей убыток завода достиг 99 млн рублей.
Ранее предприятие принадлежало Тебекиным. Напомним, в начале июня 2023 года бизнесмен Владимир Тебекин попал под арест вместе с Геннадием Бобрицким. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Тебекин является одним из успешнейших предпринимателей региона, прошлое которого окутано мифами. Некоторые называли его чуть ли не «теневым губернатором» и «кошельком» экс-губернатора Евгения Савченко.
На этой позиции находится «Лечебно-диагностический центр» из Алексеевского горокруга. Компания зарегистрирована в 2000 году. Отрасль — общая врачебная практика. Руководитель — Юлия Цыгулева, а бенефициар — Ирина Павленко. Выручка от продажи организации по итогам 2022 года составила 146 млн рублей, а убытки — 104 млн рублей.
Компания «Стандарт пластик групп» из Белгорода заняла 23-е место в антирейтинге. Предприятие работает с 2007 года и занимается производством изделий из пластмасс. Руководитель — Андрей Попов, а головная компания — «Бизнесконцепт». Убыток предприятия составил 107 млн рублей.
Здесь расположилась «Лебединская усадьба». Компания зарегистрирована в 2012 году в Губкинском горокруге. Отрасль — производство соковой продукции из фруктов и овощей. Руководитель — Вадим Запевалов, а головная компания находится в Германии — Döhler Group SE. Учредителем фирмы является компания Continental Fruit B.V из Нидерландов. При выручке от продажи в 2,3 млрд рублей убытки организации составили 109 млн рублей.
Замыкает первую десятку участников антирейтинга «Алексеевский комбикормовый завод». Предприятие работает с 2007 года и занимается производством готовых кормов для животных. Управляющая компания — «УК РБПИ Групп». Убыток организации составил 123 млн рублей.