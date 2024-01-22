От аквапарка до «Белянки»: рейтинг убыточных белгородских компаний в первый год СВО

2022 год стал для белгородского бизнеса сложным. Специальная военная операция, санкции, сбой логистики, скачки курсов валют и инфляции — не все смогли пережить этот год с профицитом. Причины убытков везде свои. В 2023 году, вероятно, многие из компаний улучшили показания. Данных за прошлый год пока нет, поэтому мы можем оперировать цифрами позапрошлого. Они показательны.