Дорога к клинике или место отдыха? В Белгороде идёт новый спор жителей дома и бизнеса

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В конце сентября в редакцию Бел.Ру обратились жители дома на Свято-Троицком бульваре. Как сообщила одна из белгородок, председатель правления жилищного кооператива якобы «пытается продать часть придомовой территории».
«"Война» в центе города», — описала ситуацию Ирина.
В центре конфликта руководительница ТСН «ЖК Семь». Светлана Ермолина, владелица проблемного участка и здания клиники «Ортодонт+», и Владимир Ермолин якобы планируют организовать подъезд к зданию с предварительным уничтожением части единственного зелёного насаждения во дворе жилищного комплекса.
28 сентября жильцы дома номер семь провели собрание, на котором присутствовал Владимир Ермолин, муж собственницы участка и строения. Как рассказал мужчина, в 2006 году на месте здания клиники находилось два гаража. Их вместе с земельным участком в 50 м² в собственность приобрели супруги и согласовали с администрацией решение о проведении дальнейшей реконструкции в 2009 году. На тот момент жилого дома и самого комплекса не было в принципе, а проезд к гаражам со стороны Свято-Троицкого бульвара был. А после застройщик якобы огородил территорию под строительство ЖК-7. Владимир Ермолин пояснил, что участок, о котором идёт речь и спор, — муниципальный.
«Никакого проезда мы лично делать не собираемся», — добавил Владимир. «А чего мы тогда собрались?» — ответили ему.
Один из участников конфликта, Михаил Лупандин, подал «уже 528 заявлений в различные инстанции». Об этом рассказал Владимир Ермолин. Михаил этого не отрицает и поделился тем, что якобы на самом деле администрация не разрешала проведение реконструкции. По его словам, проблема не новая и тянется с 2019 года. Сразу после основания товарищества собственников недвижимости 5 июня того же года. Это примерно 800 м² спорной площади, вмешательство в целостность которой не согласовали с жителями четырёх домов, рассказывает Лупандин. Так, он поделился, что из-за якобы незаконности проведённой реконструкции на выкупленном участке Ермолины подали в суд иск о признании её легитимности и передали в доказательство документы о том, что «какая-то организация» была не против проведения работ и покупки.
Пользуются своими связями и натихую подняли документы 2019 года. Во вторник Светлана Николаевна мне заявила, что ей нужна дорога к «Ортодонту».
Михаил Лупандин, один из жильцов комплекса.
Ещё один белгородец высказал своё мнение по существующей проблеме. Он считает, что самая большая проблема не в «Ортодонте» и не в доме, а в межевании, проект которого выполнен не по границам участков.
Журналистка Бел.Ру связалась со Светланой Ермолиной. Женщина рассказала, что планирует подавать в суд из-за ложных заявлений в свою сторону. Также Светлана предоставила следующую информацию. В 2006 году на земельном участке, находящемся в собственности, были построены те самые гаражи. Они имели свободный муниципальный выезд на проезжую часть. А 11 июля 2010 года, по распоряжению главы администрации Белгорода, их реконструировали под офисное строение. Выезд из него перекрыли в 2012 году при начале строительства ЖК. Условием данного строительства стало проведение межевания после его окончания с учётом муниципального подъезда. Об этом также упомянал Владимир Ермолин.
Уже 30 июля 2019 года департаментом строительства области были утверждены границы земельного участка для эксплуатации ЖК-7. По указу №383, границы включают площадь самого дома, подземного паркинга, детских площадок над ним и надземной парковки. Ранее пролегающий муниципальный проезд к зданию офиса от дома №5 сохранили «в целях обеспечения полноценных прав собственников офисного здания». Он проходит вдоль ограждения школы и имеет три метра в ширину, а в собственность юридических либо физических лиц, согласно предоставленному документу, не передавался. Там же указано, что проезд не влияет на пользование жителями ЖК игровыми площадками и надземными парковочными местами.
Как часто водится, я — собственник, а муж занимается техническими вопросами. Поэтому на собрании присутствовал именно он. Из-за большей компетенции в ситуации.
Светлана Ермолина, собственница офисного здания
Светлана добавила, что офис сдаётся в аренду Вячеславу Молчанову для осуществления стоматологических услуг. Согласно отчёту сервиса Rusprofile.ru, ООО «Ортодонт+» зарегистрировано 26 февраля 2015 года. Основной вид деятельности — стоматологическая практика.