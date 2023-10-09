Дорога к клинике или место отдыха? В Белгороде идёт новый спор жителей дома и бизнеса

Один из участников конфликта, Михаил Лупандин, подал «уже 528 заявлений в различные инстанции». Об этом рассказал Владимир Ермолин. Михаил этого не отрицает и поделился тем, что якобы на самом деле администрация не разрешала проведение реконструкции. По его словам, проблема не новая и тянется с 2019 года. Сразу после основания товарищества собственников недвижимости 5 июня того же года. Это примерно 800 м² спорной площади, вмешательство в целостность которой не согласовали с жителями четырёх домов, рассказывает Лупандин. Так, он поделился, что из-за якобы незаконности проведённой реконструкции на выкупленном участке Ермолины подали в суд иск о признании её легитимности и передали в доказательство документы о том, что «какая-то организация» была не против проведения работ и покупки.