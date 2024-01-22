Белгородские чиновники ищут тех, кто поможет им с «Электронным правительством»

Согласно контракту, компании, которая выиграет тендер, необходимо в течение указанного периода проводить консультации по работе программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство». Исполнитель должен устранять сбои в самой программе, провести работы по сопровождению, мониторингу и устранению сбоев в рамках автоматизации служебного документооборота, различных модулей, оценить производительность ПАК и дать рекомендации по поводу оптимизации.