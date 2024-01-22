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Компьютер

Белгородские чиновники ищут тех, кто поможет им с «Электронным правительством»

22 января 2024, 09:35
Фото: 1MI
Компьютер

На сопровождение ПО белгородского правительства потратят 7 млн рублей

7 млн рублей потратят на сопровождение программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство». Завершить работы по закупке необходимо до 15 декабря 2024 года. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Белгородское минцифры опубликовало тендер на выполнение работ по сопровождению системы государственного управления «Электронное правительство». Исполнить заказ необходимо до 15 декабря 2024 года. Работы включают в себя 11 этапов. На эти цели из бюджета выделили 7 млн рублей. Исполнителя определят 31 января.

Согласно контракту, компании, которая выиграет тендер, необходимо в течение указанного периода проводить консультации по работе программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство». Исполнитель должен устранять сбои в самой программе, провести работы по сопровождению, мониторингу и устранению сбоев в рамках автоматизации служебного документооборота, различных модулей, оценить производительность ПАК и дать рекомендации по поводу оптимизации.

Напомним, «Электронное правительство» обновляли ранее в 2018 году. Модернизацией и сопровождением занималось белгородское ООО «Мотив». Работы тогда обошлись в 10 млн рублей.

Электронное правительство Белгородской области обновят за 10 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Сопровождение#Обновление#Белгород#Наталья Корявых#Минцифры
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