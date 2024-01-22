Белгородские чиновники ищут тех, кто поможет им с «Электронным правительством»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Белгородское минцифры опубликовало тендер на выполнение работ по сопровождению системы государственного управления «Электронное правительство». Исполнить заказ необходимо до 15 декабря 2024 года. Работы включают в себя 11 этапов. На эти цели из бюджета выделили 7 млн рублей. Исполнителя определят 31 января.
Согласно контракту, компании, которая выиграет тендер, необходимо в течение указанного периода проводить консультации по работе программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство». Исполнитель должен устранять сбои в самой программе, провести работы по сопровождению, мониторингу и устранению сбоев в рамках автоматизации служебного документооборота, различных модулей, оценить производительность ПАК и дать рекомендации по поводу оптимизации.
Напомним, «Электронное правительство» обновляли ранее в 2018 году. Модернизацией и сопровождением занималось белгородское ООО «Мотив». Работы тогда обошлись в 10 млн рублей.