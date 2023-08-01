Цифровой рубль и безопасность в такси: как изменится жизнь белгородцев в августе?

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола, в России теперь запрещены. Исключение возможно только для лечения врождённых аномалий, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.
Лица, сменившие пол, не смогут стать усыновителями и опекунами. Если один из супругов передал информацию об изменении пола в ЗАГС, брак аннулируют.
Теперь студенты — старшекурсники училищ смогут вести преподавательскую деятельность в детских садах, начальной школе, вести детские кружки. Старшекурсники вузов тем временем получат право занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях.
Новая форма денег будет обращаться в информационной системе Центробанка. Государственный регулятор будет следить за безопасностью переводов, их надёжностью.
После изменений, таким образом, платежи в РФ могут осуществляться тремя способами: наличными, безналичными деньгами, цифровым рублём.
Речь идёт о жилье, полученном в результате коррупционных нарушений, или в отношении которого нет подтверждающих данных его законного приобретения. Теперь государство сможет продавать недвижимость коррупционеров и тем самым пополнять госбюджет.
На данный момент деньги и имущество, конфискованные в рамках дел о коррупции, поступают в бюджет Социального фонда РФ.
Лица, взаимодействующие с иноагентами, обяжут соблюдать ряд ограничений. Введут внеплановые проверки в отношении самих иноагентов и граждан, помогающих им обходить требования закона.
Установят новые штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения об устранении нарушений. Сумма — до 300 тыс. рублей.
Режим особых условий смогут вводить в случае режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения, а также при угрозе вооружённого нападения.
Изменения коснутся распорядка дня, порядка допуска на объекты, возможно усиление охраны.
Водителей такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, машинистов метро обяжут до 1 сентября предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования. В противном случае их ждёт увольнение.
Новая норма закона запретит лицам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать водителями такси и общественного транспорта.