Цифровой рубль и безопасность в такси: как изменится жизнь белгородцев в августе?

Законы августа изменят жизнь белгородцев

В августе вступает ряд новых законов. В стране будет запрещена смена пола, россияне смогут расплатиться цифровым рублём, жильё коррупционеров будут продавать на торгах, а безопасность поездок в такси повысится. Об этих и других изменениях сообщает пресс-служба Госдумы.

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