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Цифровой рубль и безопасность в такси: как изменится жизнь белгородцев в августе?

1 августа 2023, 06:01
Фото: 1MI

Законы августа изменят жизнь белгородцев

В августе вступает ряд новых законов. В стране будет запрещена смена пола, россияне смогут расплатиться цифровым рублём, жильё коррупционеров будут продавать на торгах, а безопасность поездок в такси повысится. Об этих и других изменениях сообщает пресс-служба Госдумы.
Сюжет
Госдума

Запрет смены пола

Любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола, в России теперь запрещены. Исключение возможно только для лечения врождённых аномалий, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Лица, сменившие пол, не смогут стать усыновителями и опекунами. Если один из супругов передал информацию об изменении пола в ЗАГС, брак аннулируют.

Студенты училищ смогут преподавать в школах и детсадах

Теперь студенты — старшекурсники училищ смогут вести преподавательскую деятельность в детских садах, начальной школе, вести детские кружки. Старшекурсники вузов тем временем получат право занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях.

Россияне смогут расплачиваться цифровым рублём

Новая форма денег будет обращаться в информационной системе Центробанка. Государственный регулятор будет следить за безопасностью переводов, их надёжностью.

После изменений, таким образом, платежи в РФ могут осуществляться тремя способами: наличными, безналичными деньгами, цифровым рублём.

Дома коррупционеров будут выставлять на торги

Речь идёт о жилье, полученном в результате коррупционных нарушений, или в отношении которого нет подтверждающих данных его законного приобретения. Теперь государство сможет продавать недвижимость коррупционеров и тем самым пополнять госбюджет.

На данный момент деньги и имущество, конфискованные в рамках дел о коррупции, поступают в бюджет Социального фонда РФ.

За иноагентами усилят контроль

Лица, взаимодействующие с иноагентами, обяжут соблюдать ряд ограничений. Введут внеплановые проверки в отношении самих иноагентов и граждан, помогающих им обходить требования закона.

Установят новые штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения об устранении нарушений. Сумма — до 300 тыс. рублей.

Режим особых условий в исправительных учреждениях

Режим особых условий смогут вводить в случае режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения, а также при угрозе вооружённого нападения.

Изменения коснутся распорядка дня, порядка допуска на объекты, возможно усиление охраны.

Безопасность поездок в общественном транспорте и такси

Водителей такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, машинистов метро обяжут до 1 сентября предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования. В противном случае их ждёт увольнение.

Новая норма закона запретит лицам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать водителями такси и общественного транспорта.

Как изменится жизнь белгородцев в июле
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