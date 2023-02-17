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Белгородское минцифры закупает операционные системы Astra за 29 млн рублей

17 февраля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Сразу несколько разных операционных систем закупает министерство цифрового развития Белгородской области: согласно данным сайта госзакупок, на это ведомство готово потратить 29,6 млн рублей.

Всего минцифры закупает 53 копии операционной системы. Если верить пометке на сайте госзакупок, «страна их происхождения» — Россия. Так, речь идёт об:

  1. Операционной системе Astra Linux Special Edition за 18 млн рублей. Среди всего прочего, ОС должна обладать «механизмом контейнеризации, обеспечивающий режим виртуализации и изоляции ресурсов на уровне ядра операционной системы». Количество установок системы — неограниченное;
  2. Операционной системе Astra Linux Special Edition, но уже за 7 млн рублей. Количество установок — 2 тысячи. Как и предыдущая ОС, эта должна поддерживать установку и использование ПО «КриптоПро» и VipNet.
  3. Операционной системе за 3,9 млн рублей ALD Pro. Вероятно, эта система предназначена для работы с Kerberos — сетевым протоколом аутентификации. Кроме того, она должна уметь «создавать доверительные отношения с доменами Microsoft Active Directory»;
  4. 50 операционных системах Astra Linux Special Edition, цена каждой — 13 тыс. рублей.

Все операционные системы произведены в России на основе Linux. Согласно данным из сети, Astra («Звезда») обеспечивает степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны «особой важности» и является отечественной альтернативой Windows.

Первая версия «Астры» была выпущена в 2009 году. На данный момент ОС внедряется в образовательных, медицинских и других государственных учреждениях РФ.

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#Артем Черненко#Минцифры#Компьютеры#ОС#Астра#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область
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