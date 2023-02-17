Белгородское минцифры закупает операционные системы Astra за 29 млн рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Всего минцифры закупает 53 копии операционной системы. Если верить пометке на сайте госзакупок, «страна их происхождения» — Россия. Так, речь идёт об:
Все операционные системы произведены в России на основе Linux. Согласно данным из сети, Astra («Звезда») обеспечивает степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны «особой важности» и является отечественной альтернативой Windows.
Первая версия «Астры» была выпущена в 2009 году. На данный момент ОС внедряется в образовательных, медицинских и других государственных учреждениях РФ.