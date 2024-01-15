В России запущен первый цифровой портал для служащих муниципалитетов

Портал дополняет ранее созданные сервисы, разработчиками которых являются Администрация Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. Сейчас на ресурсе доступны восемь ключевых инструментов. Так, сервис «Правовой вектор» соединен с «Консультант Плюс». Благодаря этому сервису муниципальный служащий получает широкий доступ к основным юридическим материалам. Платформа также позволяет получать ответы на вопросы в чат-боте или с помощью квалифицированного юриста.