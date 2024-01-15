В России запущен первый цифровой портал для служащих муниципалитетов

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
Создание портала является первым этапом по созданию единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Функционал платформы был разработан на основе пожеланий сотрудников органов местной власти, озвученных в рамках работы Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Разработчиком проекта выступила АНО «Диалог Регионы», головная организация центров управления регионами, пишет tass.ru.
По словам генерального директора «Диалога» Владимира Табака, цифровой инструмент должен помочь муниципальному служащему строить работу наиболее эффективно.
От также добавил, что нагрузка на служащих муниципалитетов постоянно растет. Число обращений, которые россияне направляют в органы власти, превышает 500 тыс., из них 70% находятся в зоне ответственности муниципалитетов.
«Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», — сказал Табак.
Портал дополняет ранее созданные сервисы, разработчиками которых являются Администрация Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. Сейчас на ресурсе доступны восемь ключевых инструментов. Так, сервис «Правовой вектор» соединен с «Консультант Плюс». Благодаря этому сервису муниципальный служащий получает широкий доступ к основным юридическим материалам. Платформа также позволяет получать ответы на вопросы в чат-боте или с помощью квалифицированного юриста.
Доступ к систематически обновляемой базе мер господдержки предоставляет сервис «Муниципальный навигатор». Он оснащен автоматическим подбором по гибкому фильтру. На сегодняшний день сервис содержит данные о 42 мерах поддержки. На портале создан и банк готовых решений с пошаговыми инструкциями. Сервис «Муниципальные практики» позволяет формировать комьюнити для общения и обмена опыта муниципальных служащих.
Среди других важных инструментов можно отметить «Муниципальный диалог» и «Муниципальную академию».