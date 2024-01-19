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Published Сегодня, 12:34

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Задержание

Украинец вывозил детали для артиллерийской «Гвоздики» через Белгородскую область

19 января 2024, 12:34
Фото: 1MI
Задержание

В Белгородской области на украинца завели дело за попытку помощи ОПК противника

ФСБ пресекла контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину. Против фигуранта возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Белгородская ФСБ пресекла контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину. К преступлению причастен гражданин соседнего государства. Против него в Белгородской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ, установлена причастность гражданина Украины к организации поставок в интересах предприятий ОПК сопредельного государства. Речь идёт о незаконном перемещении комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика».

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Украинцу грозит до семи лет колонии.

Расследование продолжается.

Напомним, в Брянской области ранее ФСБ задержала жителя региона, который хотел участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Он пытался пересечь границу. Против него также возбудили уголовное дело.

Россиянина поймали при попытке перейти границу с Украиной
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Украина#Задержание#ФСБ#Белгород#Наталья Корявых#Опк#Фигурант
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