Украинец вывозил детали для артиллерийской «Гвоздики» через Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Белгородская ФСБ пресекла контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину. К преступлению причастен гражданин соседнего государства. Против него в Белгородской области возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ, установлена причастность гражданина Украины к организации поставок в интересах предприятий ОПК сопредельного государства. Речь идёт о незаконном перемещении комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика».
Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Украинцу грозит до семи лет колонии.
Расследование продолжается.
Напомним, в Брянской области ранее ФСБ задержала жителя региона, который хотел участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Он пытался пересечь границу. Против него также возбудили уголовное дело.