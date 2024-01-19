Украинец вывозил детали для артиллерийской «Гвоздики» через Белгородскую область

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Украинцу грозит до семи лет колонии.