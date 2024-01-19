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Суд

Суд признал незаконным бездействие минздрава и больницы под Белгородом

19 января 2024, 10:53
Фото: 1MI
Суд

В работе инфекционного отделения больницы под Белгородом выявили нарушения

В Шебекинский районный суд поступил административный иск — в инфекционном отделении местной больницы зафиксировали нарушения, которые ставили под угрозу безопасность, жизнь и здоровье людей. Суд поручил привести отделение в соответствие с требованиями СанПиНа.

В Шебекинский районный суд был инициирован административный иск. В инфекционном отделении Шебекинской ЦРБ в ходе проверки выявлены нарушения, которые ставили под угрозу безопасность, жизнь и здоровье детей и их родителей. Сообщается, что там так же не обеспечивали эффективность лечения и профилактики инфекционных заболеваний.

Во время судебного заседания наличие нарушений подтвердилось. Суд иск удовлетворил частично.

Так, бездействие администрации больницы и министерства здравоохранения области признали незаконными. Суд обязал больницу оборудовать здание инфекционного отделения системами приточно-вытяжной вентиляции, а региональный минстрой — осуществить финансирование работ по оборудованию такими системами в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Отметим, что решение суда обжаловано, в законную силу не вступило.

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#Общество#Белгородская область#Медицина#Больница#Шебекино#Суды#Иски#Белгород#Алина Харина
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