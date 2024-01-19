Суд признал незаконным бездействие минздрава и больницы под Белгородом

В Шебекинский районный суд был инициирован административный иск. В инфекционном отделении Шебекинской ЦРБ в ходе проверки выявлены нарушения, которые ставили под угрозу безопасность, жизнь и здоровье детей и их родителей. Сообщается, что там так же не обеспечивали эффективность лечения и профилактики инфекционных заболеваний.