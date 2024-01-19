Суд признал незаконным бездействие минздрава и больницы под Белгородом

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Шебекинский районный суд был инициирован административный иск. В инфекционном отделении Шебекинской ЦРБ в ходе проверки выявлены нарушения, которые ставили под угрозу безопасность, жизнь и здоровье детей и их родителей. Сообщается, что там так же не обеспечивали эффективность лечения и профилактики инфекционных заболеваний.
Во время судебного заседания наличие нарушений подтвердилось. Суд иск удовлетворил частично.
Так, бездействие администрации больницы и министерства здравоохранения области признали незаконными. Суд обязал больницу оборудовать здание инфекционного отделения системами приточно-вытяжной вентиляции, а региональный минстрой — осуществить финансирование работ по оборудованию такими системами в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу.
Отметим, что решение суда обжаловано, в законную силу не вступило.