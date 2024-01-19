Часть Белгорода осталась без света: что случилось и когда устранят перебои

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Утром 19 января некоторые белгородцы остались без света. По словам министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, перебои в электроснабжении связаны с резким потеплением и дождём. Из-за непогоды произошло движение грунтов, которое вызвало технологическое нарушение в сетях 6-10 кВ.
В настоящий момент без света остаются жители улиц Щорса, Губкина, Спортивной, Автомобилистов, района Левобережья и центра. Сейчас бригады переводят потребителей на резервные схемы.
Электричество обещают вернуть в дома к 11:00 или к 11:30.
Напомним, что 16 января крупная авария произошла в Грайворонском горокруге. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, без света остались более 10 тыс. абонентов в десяти населённых пунктах, в том числе в Грайвороне.