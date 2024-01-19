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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

Отключение

Часть Белгорода осталась без света: что случилось и когда устранят перебои

19 января 2024, 06:24
Фото: Midjourney
Отключение

Резкое похолодание и дождь временно оставили белгородцев без света

Региональный министр ЖКХ Алексей Ботвиньев рассказал белгородцам, с чем связано отсутствие электричества на ряде улиц Харьковской горы и центра. Свет обещают вернуть к 11:00 или к 11:30.

Утром 19 января некоторые белгородцы остались без света. По словам министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, перебои в электроснабжении связаны с резким потеплением и дождём. Из-за непогоды произошло движение грунтов, которое вызвало технологическое нарушение в сетях 6-10 кВ.

В настоящий момент без света остаются жители улиц Щорса, Губкина, Спортивной, Автомобилистов, района Левобережья и центра. Сейчас бригады переводят потребителей на резервные схемы.

Электричество обещают вернуть в дома к 11:00 или к 11:30.

Напомним, что 16 января крупная авария произошла в Грайворонском горокруге. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, без света остались более 10 тыс. абонентов в десяти населённых пунктах, в том числе в Грайвороне.

Белгородцы остались без света, горячей воды и отопления: тема дня
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#Город#Белгородская область#Отключение#Электричество#Новости Белгорода#Белгород#Алексей Ботвиньев#Пропало электричество#Александра Склярова
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