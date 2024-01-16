Без света остались более 10 тысяч белгородцев: Гладков сообщил о крупной аварии

На подстанции в Грайворонском городском округе зафиксировали аварийную ситуацию. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 16 января без света остались более 10 тысяч абонентов, проживающих в более чем десяти населённых пунктах, включая Грайворон.