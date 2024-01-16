Без света остались более 10 тысяч белгородцев: Гладков сообщил о крупной аварии

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
На подстанции в Грайворонском городском округе зафиксировали аварийную ситуацию. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 16 января без света остались более 10 тысяч абонентов, проживающих в более чем десяти населённых пунктах, включая Грайворон.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам: в настоящий момент они перезапитывают абонентов от других подстанций.
Власти заверили жителей, что свет в ближайшее время появится у половины абонентов Грайворона. Параллельно электричество подключают в остальных домах и социальных объектах.
В чём причина случившейся аварии, глава региона не сообщил.
Напомним, что 11 января дрон-камикадзе атаковал село Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал, но более 50 семей на время остались без света.