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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Отключение света

Без света остались более 10 тысяч белгородцев: Гладков сообщил о крупной аварии

16 января 2024, 09:25
Фото: Midjourney
Отключение света

Более 10 тысяч белгородцев остались без света из-за аварийной ситуации

Крупная аварийная ситуация произошла в Грайворонском горокруге. Без света остались более 10 тысяч абонентов. В настоящий момент аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На подстанции в Грайворонском городском округе зафиксировали аварийную ситуацию. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 16 января без света остались более 10 тысяч абонентов, проживающих в более чем десяти населённых пунктах, включая Грайворон.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам: в настоящий момент они перезапитывают абонентов от других подстанций.

Власти заверили жителей, что свет в ближайшее время появится у половины абонентов Грайворона. Параллельно электричество подключают в остальных домах и социальных объектах.

В чём причина случившейся аварии, глава региона не сообщил.

Напомним, что 11 января дрон-камикадзе атаковал село Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал, но более 50 семей на время остались без света.

Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: последствия почувствовали 50 семей
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#Белгородская область#Отключение#Электричество#Свет#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Аварийная ситуация#Александра Склярова
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