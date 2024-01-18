«Газель» пыталась обогнать КамАЗ, но врезалась в «Оку»: погибли два человека

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В ДТП в Белгородской области погибли два человека. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.
Авария произошла около полудня 18 января в Ракитянском районе на трассе Борисовка — Пролетарский неподалёку от села Трефиловка. По предварительным данным, «Газель» при обгоне КамАЗа выехала на встречную полосу и столкнулась с «Окой». В результате погибли водитель легковушки 1952 года рождения, а также его ровесница-пассажирка.
Как добавили в УМВД, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
Напомним, 5 января в Красненском районе также погибли два человека. Водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в КамАЗ. В результате аварии скончался сам автомобилист и его пассажирка.