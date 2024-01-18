«Газель» пыталась обогнать КамАЗ, но врезалась в «Оку»: погибли два человека

Авария произошла около полудня 18 января в Ракитянском районе на трассе Борисовка — Пролетарский неподалёку от села Трефиловка. По предварительным данным, «Газель» при обгоне КамАЗа выехала на встречную полосу и столкнулась с «Окой». В результате погибли водитель легковушки 1952 года рождения, а также его ровесница-пассажирка.