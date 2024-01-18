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ДТП

«Газель» пыталась обогнать КамАЗ, но врезалась в «Оку»: погибли два человека

18 января 2024, 11:45
Фото: 1MI
ДТП

В жёсткой аварии в Белгородской области погибли два человека

В Ракитянском районе столкнулись «Газель» и «Ока». В аварии погибли водитель и пассажирка легковушки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП в Белгородской области погибли два человека. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.

Авария произошла около полудня 18 января в Ракитянском районе на трассе Борисовка — Пролетарский неподалёку от села Трефиловка. По предварительным данным, «Газель» при обгоне КамАЗа выехала на встречную полосу и столкнулась с «Окой». В результате погибли водитель легковушки 1952 года рождения, а также его ровесница-пассажирка.

Как добавили в УМВД, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Напомним, 5 января в Красненском районе также погибли два человека. Водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в КамАЗ. В результате аварии скончался сам автомобилист и его пассажирка.

Двое погибших: в Белгородской области КамАЗ смял легковушку
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#Белгородская область#Происшествия#Водитель#Газель#КамАЗ#Ракитянский район#Новости Белгорода#Ока#Белгород#Наталья Корявых#Смертельное ДТП#Легковушка
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