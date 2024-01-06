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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Последствия ДТП с КамАЗом и «Ладой»

Двое погибших: в Белгородской области КамАЗ смял легковушку

6 января 2024, 13:07
Фото: УГИБДД по Белгородской области
Последствия ДТП с КамАЗом и «Ладой»

В Белгородской области в жёстком ДТП погибли два человека

Авария произошла накануне. В ДТП погибли двое человек — водитель и пассажирка «Лады Калины». Подробности сообщили в региональном УГИБДД.

В жёстком ДТП в Белгородской области погибли два человека. Авария произошла 5 января днём на дороге Камызино — Новоуколово — Владимировка — Обуховка в Красненском районе.

57-летний водитель «Лады Калины» превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом. За рулём сидел 39-летний мужчина.

В результате инцидента погибли люди, находившиеся в «Ладе». Это водитель и его 57-летняя пассажирка. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что в Беловском Белгородского района 50-летний водитель иномарки наехал на 66-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Белгородка пострадала.

Ещё два ДТП произошло в Белгороде. На дороге Сумская — Чичерина — Ротонда водитель Renault не справился с управлением и въехал в стоящую «Ладу». В машине сидел водитель. В аварии пострадал водитель отечественного авто и пассажирка иномарки. Кроме того, 19-летний парень за рулём Nissan на улице Красноармейской выехал на встречку и врезался в автомобиль Skoda. В аварии пострадали пассажир Skoda и пассажирка Nissan.

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