Двое погибших: в Белгородской области КамАЗ смял легковушку

Ещё два ДТП произошло в Белгороде. На дороге Сумская — Чичерина — Ротонда водитель Renault не справился с управлением и въехал в стоящую «Ладу». В машине сидел водитель. В аварии пострадал водитель отечественного авто и пассажирка иномарки. Кроме того, 19-летний парень за рулём Nissan на улице Красноармейской выехал на встречку и врезался в автомобиль Skoda. В аварии пострадали пассажир Skoda и пассажирка Nissan.