Двое погибших: в Белгородской области КамАЗ смял легковушку

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В жёстком ДТП в Белгородской области погибли два человека. Авария произошла 5 января днём на дороге Камызино — Новоуколово — Владимировка — Обуховка в Красненском районе.
57-летний водитель «Лады Калины» превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом. За рулём сидел 39-летний мужчина.
В результате инцидента погибли люди, находившиеся в «Ладе». Это водитель и его 57-летняя пассажирка. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.
Также сообщается, что в Беловском Белгородского района 50-летний водитель иномарки наехал на 66-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Белгородка пострадала.
Ещё два ДТП произошло в Белгороде. На дороге Сумская — Чичерина — Ротонда водитель Renault не справился с управлением и въехал в стоящую «Ладу». В машине сидел водитель. В аварии пострадал водитель отечественного авто и пассажирка иномарки. Кроме того, 19-летний парень за рулём Nissan на улице Красноармейской выехал на встречку и врезался в автомобиль Skoda. В аварии пострадали пассажир Skoda и пассажирка Nissan.