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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Проверка купели

Коряги и металлические прутья: что нашли водолазы на дне белгородской купели?

17 января 2024, 12:24
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Проверка купели

Белгородские водолазы проверяют купели перед Крещением

Перед наступлением Крещения сотрудники регионального МЧС проводят мероприятия по подготовке мест для купаний в ночь с 18 по 19 января. Для этого водолазы обследовали дно купели в селе Шопино.

В селе Шопино Яковлевского городского округа водолазы отделения специальных и водолазных работ поисково-спасательной службы региона проверили дно купели «Криница». Водолазы искали на дне посторонние предметы.

Сообщается, что в купели всё-таки обнаружили опасные находки. В их числе оказались металлические прутья, несколько коряг и даже стекло. Всё это водолазы вытащили со дна купели и убрали с территории.

Мероприятия по подготовке мест крещенских купаний в Белгородской области планируется завершить к 18 января. В Крещенскую ночь за безопасностью будет следить Госинспекция по маломерным судам, а за общественным порядком — полиция и Росгвардия. На месте также будут дежурить медики.

Кроме того, спасатели помогут белгородцам спуститься в воду и безопасно подняться обратно.

Ранее белгородцам напомнили о правилах омовения на Крещение.

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