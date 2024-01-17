Коряги и металлические прутья: что нашли водолазы на дне белгородской купели?

Мероприятия по подготовке мест крещенских купаний в Белгородской области планируется завершить к 18 января. В Крещенскую ночь за безопасностью будет следить Госинспекция по маломерным судам, а за общественным порядком — полиция и Росгвардия. На месте также будут дежурить медики.