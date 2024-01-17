Коряги и металлические прутья: что нашли водолазы на дне белгородской купели?

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В селе Шопино Яковлевского городского округа водолазы отделения специальных и водолазных работ поисково-спасательной службы региона проверили дно купели «Криница». Водолазы искали на дне посторонние предметы.
Сообщается, что в купели всё-таки обнаружили опасные находки. В их числе оказались металлические прутья, несколько коряг и даже стекло. Всё это водолазы вытащили со дна купели и убрали с территории.
Мероприятия по подготовке мест крещенских купаний в Белгородской области планируется завершить к 18 января. В Крещенскую ночь за безопасностью будет следить Госинспекция по маломерным судам, а за общественным порядком — полиция и Росгвардия. На месте также будут дежурить медики.
Кроме того, спасатели помогут белгородцам спуститься в воду и безопасно подняться обратно.
Ранее белгородцам напомнили о правилах омовения на Крещение.