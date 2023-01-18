На Крещение белгородцев вместо традиционных морозов встретит весеннее тепло

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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В этом году в Белгородской области с крещенскими морозами что-то пошло не по плану. Местных жителей по прогнозу ждут плюсовая температура, временами дожди, местами — туман. Синоптики обещают на территории региона сильный юго-восточный ветер 7-13 м/с с порывами до 17 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, днём — от +2 до +7 °C. Также в ночь с 18 на 19 января на дорогах возможна гололедица.
В Белгороде 19 января воздух прогреется до +4 °C. Жителей города ждёт высокая влажность, переменная облачность и южный ветер.
Несмотря на то, что крещенских морозов в этом году не будет, уровень влажности и сильный ветер могут напомнить холодный февраль.