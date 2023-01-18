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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

На Крещение белгородцев вместо традиционных морозов встретит весеннее тепло

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
В Белгородской области 19 января ожидаются плюсовая температура, дожди и туман, сообщили в МЧС. Весеннюю погоду может омрачить лишь порывистый ветер.
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Погода

В этом году в Белгородской области с крещенскими морозами что-то пошло не по плану. Местных жителей по прогнозу ждут плюсовая температура, временами дожди, местами — туман. Синоптики обещают на территории региона сильный юго-восточный ветер 7-13 м/с с порывами до 17 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, днём — от +2 до +7 °C. Также в ночь с 18 на 19 января на дорогах возможна гололедица.

В Белгороде 19 января воздух прогреется до +4 °C. Жителей города ждёт высокая влажность, переменная облачность и южный ветер.

Несмотря на то, что крещенских морозов в этом году не будет, уровень влажности и сильный ветер могут напомнить холодный февраль.

В Белгородской области перед Крещением ухудшится погода
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#Общество#Потепление#Ася Дугнист#Погода#Крещение#Белгородская область#Белгород#Плохая погода#Крещенские морозы#Сильный ветер
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