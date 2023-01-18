На Крещение белгородцев вместо традиционных морозов встретит весеннее тепло

В этом году в Белгородской области с крещенскими морозами что-то пошло не по плану. Местных жителей по прогнозу ждут плюсовая температура, временами дожди, местами — туман. Синоптики обещают на территории региона сильный юго-восточный ветер 7-13 м/с с порывами до 17 м/с.