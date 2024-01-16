Лай собак и звезда на счастье: почему значимо Крещение, традиции праздника и приметы

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В церковном календаре можно увидеть не только Крещение Господне, как название важного двунадесятого праздника, но и Богоявление. Сейчас расскажем, почему.
В Евангелии говорится о том, что пророк Иоанн Предтеча после долгого пути пришёл к реке Иордан, где встретил иудеев, которых после там же и крестил. К Иорадану пришёл и 30-летний Иисус Христос, он попросил пророка крестить его. Поэтому Иоанна Предтеча также называют Иоанном Крестителем.
Как рассказывает Евангелие дальше, во время таинства крещения Христа с небес явился Святой Дух в виде голубя, а голос Бога произнёс: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение». Поэтому это считается явлением перед людьми Святой Троицы: Бог Отец, Бог сын и Бог Святой Дух. То есть — Богоявлением.
Однако это ещё не все названия святого дня. Его называют и по-другому, нежели Крещение Господня или Богоявление. Он же день Просвещения, праздник Света и святые Светы. Почему? Потому что в этот день человек очищается от грехов и освещается Светом Христа.
Перед Крещением, 18 января, проходит сочельник — строгий день поста, в который верующие постятся и не едят до появления первой звезды. Или же после проведения утренней литургии и первого причащения крещенской водой. Вечером готовят постные блюда. От этого и появилось «сочельник». На стол, за день до крещения, традиционно ставят «голодную» кутью или же сочиво. Это представляет собой кашу из размягчённых в воде зёрен крупы, риса или пшена, в которую добавляют мёд, сухофрукты, ягоды или даже мак. В само Крещение поста нет.
Так, главными делами верующего человека на этот день являются посещение утреннего и вечернего богослужения и литургии Василия Великого, принятие крещенской святой воды, исповедование и причастие. А вот купание в проруби или же иорданях, которое считается обрядом очищения тела и души, уже не строгое правило. Как говорят сами священнослужители, церковь не считает это обязательным, потому что это традиция, вышедшая в народ от самого же народа, и является сугубо личным решением каждого из верующих. К тому же, существует множество факторов, которые позволяют искупаться в ледяной воде не всем, поэтому может даже стать опасным. Так что перед тем, как решиться на этот шаг, стоит либо прочитать рекомендации и противопоказания на сайте МЧС либо же и вовсе проконсультироваться с врачом.
Самая главная традиция — водосвятие. Водосвятие — это обряд, который проводится во время празднования Крещения Господнего, при котором освящают воду. После того как крещенская вода приносится домой, все домашние делают по глотку, а затем окропляют ею свой дом и имущество. Считается, чтобы это защитит их от бед и порчи. Освященную воду хранят в течение года до следующего праздника. При этом она не портится.
Однако святую воду можно пить не только на Крещение. Её пьют во время болезни или, когда находятся в «тяжёлой духовной борьбе». Также в остатки святой воды можно добавлять обычную воду. Это не испортит её, а при смешение вся вода становится святой. Святую воду рекомендуется хранить в стеклянной посуде, возле икон. Также ей называют крещенской водой или Великой Агиасмой — великой святыней.
На праздник Крещения Господне существуют и свои приметы, а также гадание на жениха для девушек. В последнем используют кутью.
Девушка должна взять горсть кутьи с собой на улицу и бросить в лицо первому попавшемуся им на пути красивому юношу, а затем спросить его имя. То имя, которая услышала девушка — имя будущего жениха. Есть ещё одно, при котором кутью ни в кого бросать не нужно. Ночью просто выходят на улицу и, если первый встречный мужчина будет молод — свадьба скоро, если стар — нескоро.
Какие есть приметы? Во первых, если на Крещение много снега, то значит в этот год стоит ждать большого урожая, как и при случае, если крещенские морозы оказались сильнее рождественских, а вот если тепло на улице — то это знак к болезням, сильная оттепель — много бед. Полная луна на небе может стать знаком к сильному весеннему половодью. Падающая звезда — год принесёт какое-либо радостное событие тому, кто увидел её падение, и таким образом изменит жизнь к лучшему.
По снегу и небу в Крещенскую ночь можно определить и каким будет лето. Если идёт снег — будет дождливым, если небо ясное — то будет жарким и сухим.
Есть ещё одна интересная примета. Если на Крещение услышать собачий лай, то можно считать, что в этот год ждёт богатство. Почему? Потому что таким образом собаки зову на богатую охоту.