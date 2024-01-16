Лай собак и звезда на счастье: почему значимо Крещение, традиции праздника и приметы

Так, главными делами верующего человека на этот день являются посещение утреннего и вечернего богослужения и литургии Василия Великого, принятие крещенской святой воды, исповедование и причастие. А вот купание в проруби или же иорданях, которое считается обрядом очищения тела и души, уже не строгое правило. Как говорят сами священнослужители, церковь не считает это обязательным, потому что это традиция, вышедшая в народ от самого же народа, и является сугубо личным решением каждого из верующих. К тому же, существует множество факторов, которые позволяют искупаться в ледяной воде не всем, поэтому может даже стать опасным. Так что перед тем, как решиться на этот шаг, стоит либо прочитать рекомендации и противопоказания на сайте МЧС либо же и вовсе проконсультироваться с врачом.