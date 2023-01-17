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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Главный спасатель Белгородской области напомнил о правилах омовения на Крещение

Сегодня, 17:56
Фото: 1MI
Традиционно руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов дал основные рекомендации жителям региона перед Крещением. Он напомнил, что можно, а что нельзя делать во время омовения в купелях.

Как отметил Потапов, один из главных советов — категорически запрещено купание в необорудованных местах. Это может привести к несчастному случаю.

Необорудованное место, малейшая оплошность - и человека, который ушёл по течению под лёд, спасти практически невозможно.
Сергей Потапов

Также главный спасатель напомнил, что не следуют употреблять спиртное перед тем, как заходить в воду. Раздеваться нужно в специально оборудованных палатках, при этом соблюдая социальную дистанцию.

Потапов также отметил, что при спуске и выходе из купели нужно держаться за поручни, а после купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и исключения возможности переохлаждения нужно выпить горячего чая.

При ухудшении самочувствия следует обратиться к медикам, спасателям или правоохранителям.

В Белгородской области оборудуют 98 купелей на Крещение
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Сергей потапов#Купели#Крещение#МЧС#Омовение
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