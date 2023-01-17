Главный спасатель Белгородской области напомнил о правилах омовения на Крещение

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Как отметил Потапов, один из главных советов — категорически запрещено купание в необорудованных местах. Это может привести к несчастному случаю.
Необорудованное место, малейшая оплошность - и человека, который ушёл по течению под лёд, спасти практически невозможно.
Сергей Потапов
Также главный спасатель напомнил, что не следуют употреблять спиртное перед тем, как заходить в воду. Раздеваться нужно в специально оборудованных палатках, при этом соблюдая социальную дистанцию.
Потапов также отметил, что при спуске и выходе из купели нужно держаться за поручни, а после купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и исключения возможности переохлаждения нужно выпить горячего чая.
При ухудшении самочувствия следует обратиться к медикам, спасателям или правоохранителям.