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VII Всероссийская олимпиада для школьников Группы «Россети»

Белгородэнерго: началась регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду Группы «Россети»

17 января 2024, 14:20
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
VII Всероссийская олимпиада для школьников Группы «Россети»
Заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Соревнования стартуют 10 февраля 2024 года. Формат проведения олимпиады дистанционный, принять участие можно, выбрав для себя удобное время. На первом этапе ребят ожидают задания по математике, физике и информатике, на втором — кейсы, где нужно проявить творческие способности. Лучшие будут приглашены на очную оценочную конференцию, которая состоится в апреле.

Всероссийская олимпиада для школьников Группы «Россети» проводится в партнёрстве с НИУ «МЭИ», ежегодно свои силы здесь пробуют тысячи школьников и студентов. Победители и призеры могут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орлёнок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».

Подробная информация и примеры заданий прошлых лет — на официальной странице Олимпиады.

Ссылка на регистрацию: https://rosseti2024.skillhouse.info/

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