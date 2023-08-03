Маковский открыл Коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Игорь Маковский подчеркнул, что сегодня энергетики трудятся в условиях повышенных рисков, связанных с возросшей внешней угрозой не только на приграничных территориях, но и во всем ЦФО. Именно поэтому на первый план выходят задачи обеспечения безопасности персонала и защите объектов электросетевого комплекса.