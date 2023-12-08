Энергетиков «Россетей» наградили в Москве за восстановление энергии в новых регионах

В церемонии награждения также участвовали Заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и Заместитель Генерального директора — Руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов. За отличие при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры на территории новых субъектов Российской Федерации и города Шебекино Белгородской области от имени Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина 47 сотрудникам вручены нагрудные знаки, Почетные грамоты и Благодарности. Кроме того, семь энергетиков отмечены отраслевыми наградами Ассоциации «ЭРА России».