Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Энергетиков «Россетей» наградили в Москве за восстановление энергии в новых регионах

Энергетиков «Россетей» наградили в Москве за восстановление энергии в новых регионах

8 декабря 2023, 09:22
Фото: ПАО «Россети Центр»
В преддверии профессионального праздника — Дня энергетика в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», отличившихся в зоне проведения СВО.

Работники ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» отличились при реализации специального инфраструктурного проекта и выполнении аварийно-восстановительных работ на приграничных территориях филиалов Обществ.

В торжественной обстановке государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 80 работников компании.

За многолетний добросовестный труд, мужество и профессионализм, проявленные при проведении аварийно-восстановительных работ, награды шести сотрудникам вручила статс-секретарь — заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Борисовна Бондаренко.

«Стабильное функционирование энергосистемы — одно из главных условий для комфортной жизни людей, развития промышленности и экономики. Поэтому сложно переоценить значение той работы, которую проводят энергетики Группы компаний „Россети“. Это настоящий пример ответственного отношения к выбранной профессии, которая чрезвычайно важна для всего общества», — подчеркнула она.

Благодарственными письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были отмечены еще 20 энергетиков.

В церемонии награждения также участвовали Заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и Заместитель Генерального директора — Руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов. За отличие при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры на территории новых субъектов Российской Федерации и города Шебекино Белгородской области от имени Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина 47 сотрудникам вручены нагрудные знаки, Почетные грамоты и Благодарности. Кроме того, семь энергетиков отмечены отраслевыми наградами Ассоциации «ЭРА России».

Фото: ПАО «Россети Центр»
«Россети» в числе первых инфраструктурных организаций начали восстановление объектов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ключевой задачей также является обеспечение надежного электроснабжения приграничных районов. В этой работе активно участвуют специалисты компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», входящих в состав Группы «Россети». Уже есть результаты, которые позволили вернуть свет и тепло в дома, открыть школы, возобновить деятельность предприятий. Энергетики с честью выполняют как профессиональный, так и гражданский долг», — отметил Владимир Харитонов.

Важным событием вечера стало получение почетных Удостоверений ветеранов боевых действий. Первым 50 сотрудникам, принимавшим участие в реализации специального инфраструктурного проекта, документы торжественно вручил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики. Сегодня мы чествуем специалистов, чей профессионализм, опыт, а главное — стойкость и отвага — помогали в непростые для нашей страны времена возвращать к жизни освобожденные и приграничные территории. Хочу поблагодарить весь наш многотысячный коллектив за трудовые достижения и высокий результат. Мы всегда делали и будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей любых категорий, в любых условиях. Мы не подведем!» — подчеркнул в завершение торжественной церемонии Игорь Маковский.
Читайте также:
Маковский открыл Коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»«Россети Центр» запустила новое мобильное приложение «Есть свет!»Команда Белгородэнерго взяла серебро в межфилиальных соревнованиях «Россети Центр»
#Общество#Белгородская область#Энергетика#Награды#Херсонская область#Энергетический комплекс#Россети Центр#Аварийно-восстановительные работы#Россети Центр и Приволжье#Запорожская область#Артем Черненко
Подпишитесь
На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT
Сегодня, 06:31
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
Цены на куриные яйца в регионах проверят по требованию генпрокурора Краснова
Сегодня, 08:44
Белгородскую область атаковали из РСЗО «Град», артиллерии и дронами. Есть разрушения
Сегодня, 08:14
В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства
Сегодня, 06:03