Энергетиков «Россетей» наградили в Москве за восстановление энергии в новых регионах

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Работники ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» отличились при реализации специального инфраструктурного проекта и выполнении аварийно-восстановительных работ на приграничных территориях филиалов Обществ.
В торжественной обстановке государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 80 работников компании.
За многолетний добросовестный труд, мужество и профессионализм, проявленные при проведении аварийно-восстановительных работ, награды шести сотрудникам вручила статс-секретарь — заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Борисовна Бондаренко.
«Стабильное функционирование энергосистемы — одно из главных условий для комфортной жизни людей, развития промышленности и экономики. Поэтому сложно переоценить значение той работы, которую проводят энергетики Группы компаний „Россети“. Это настоящий пример ответственного отношения к выбранной профессии, которая чрезвычайно важна для всего общества», — подчеркнула она.
Благодарственными письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были отмечены еще 20 энергетиков.
В церемонии награждения также участвовали Заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и Заместитель Генерального директора — Руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов. За отличие при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры на территории новых субъектов Российской Федерации и города Шебекино Белгородской области от имени Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина 47 сотрудникам вручены нагрудные знаки, Почетные грамоты и Благодарности. Кроме того, семь энергетиков отмечены отраслевыми наградами Ассоциации «ЭРА России».
«Россети» в числе первых инфраструктурных организаций начали восстановление объектов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ключевой задачей также является обеспечение надежного электроснабжения приграничных районов. В этой работе активно участвуют специалисты компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», входящих в состав Группы «Россети». Уже есть результаты, которые позволили вернуть свет и тепло в дома, открыть школы, возобновить деятельность предприятий. Энергетики с честью выполняют как профессиональный, так и гражданский долг», — отметил Владимир Харитонов.
Важным событием вечера стало получение почетных Удостоверений ветеранов боевых действий. Первым 50 сотрудникам, принимавшим участие в реализации специального инфраструктурного проекта, документы торжественно вручил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
«Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики. Сегодня мы чествуем специалистов, чей профессионализм, опыт, а главное — стойкость и отвага — помогали в непростые для нашей страны времена возвращать к жизни освобожденные и приграничные территории. Хочу поблагодарить весь наш многотысячный коллектив за трудовые достижения и высокий результат. Мы всегда делали и будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей любых категорий, в любых условиях. Мы не подведем!» — подчеркнул в завершение торжественной церемонии Игорь Маковский.