Всероссийская олимпиада

Белгородэнерго: началась регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду Группы «Россети»

Заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.