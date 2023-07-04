«Россети Центр» запустила новое мобильное приложение «Есть свет!»

Напомним, в компании уже реализован ряд сервисов для связи с потребителями. В частности, получить информацию об отсутствии электроэнергии можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220, в разделе «Сообщить об отключении электроэнергии» на официальном сайте компании, либо подписавшись на уведомления по электронной почте или СМС.