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«Россети Центр» запустила новое мобильное приложение «Есть свет!»

4 июля 2023, 10:46
Фото: «Россети Центр»
Новый сервис предназначен для информирования потребителей.

Приложение позволяет напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала, получить обратную связь об отключении и времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку и оперативно получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по интересующим потребителя адресам.

Фото: «Россети Центр»

Установить приложение «Есть свет!» можно через магазин приложений мобильного устройства GooglePlay или AppStore, воспользовавшись поиском, а также перейдя по ссылкам или отсканировав QR-код.

Напомним, в компании уже реализован ряд сервисов для связи с потребителями. В частности, получить информацию об отсутствии электроэнергии можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220, в разделе «Сообщить об отключении электроэнергии» на официальном сайте компании, либо подписавшись на уведомления по электронной почте или СМС.

Видео: «Россети Центр»

Ссылка для устройств на платформе Android.

Ссылка для устройств на платформе iOS.

#Кристина Семенчук#Приложение#Уведомление#Общество#Белгородская область#Видео
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