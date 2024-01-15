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Детсад

В Улитке под Белгородом появится новый детсад на 240 мест

15 января 2024, 11:57
Фото: 1MI
Детсад

В Белгородском районе построят детсад за 454 млн рублей

Новое дошкольное учреждение появится в Дубовом. Детский сад рассчитан на 240 мест. Завершить строительство планируют к декабрю 2025 года, следует из информации сайта «РосТендер».

В Дубовом Белгородского района должен появиться новый детский сад. Учреждение на 240 мест построят в микрорайоне Улитка. На эти цели готовы потратить 454,4 млн рублей.

Тендер на пусконаладочные и строительные работы проводит минстрой Белгородской области. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 января. Средства на строительство выделили из регионального бюджета. Завершить работы необходимо до декабря следующего года.

Указано, что здание будет состоять из двух этажей. Общая площадь учреждения должна быть 5079,9 кв. м.

В августе 2023 года завершилось строительство новой начальной школы в микрорайоне Северный Старого Оскола. В образовательном учреждении имеется собственный скалодром. Три года назад там же открылся детский сад.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Дубовое#Минстрой#Госзакупки#Касается каждого#Детсад#Белгород#Наталья Корявых
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