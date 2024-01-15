В Улитке под Белгородом появится новый детсад на 240 мест

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Дубовом Белгородского района должен появиться новый детский сад. Учреждение на 240 мест построят в микрорайоне Улитка. На эти цели готовы потратить 454,4 млн рублей.
Тендер на пусконаладочные и строительные работы проводит минстрой Белгородской области. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 января. Средства на строительство выделили из регионального бюджета. Завершить работы необходимо до декабря следующего года.
Указано, что здание будет состоять из двух этажей. Общая площадь учреждения должна быть 5079,9 кв. м.
В августе 2023 года завершилось строительство новой начальной школы в микрорайоне Северный Старого Оскола. В образовательном учреждении имеется собственный скалодром. Три года назад там же открылся детский сад.