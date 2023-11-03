Под Белгородом могут построить школу на 750 мест

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Новую большую школу планируют построить в микрорайоне Репное под Белгородом. Учреждение должно появиться до конца 2025 года.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии, регион подал заявку на софинансирование её строительства в федеральный центр. Сообщается, что школа рассчитана на 750 мест.
Мы такую заявку уже подали, сейчас наши документы на рассмотрении. Мы первый в стране регион, который подал заявку на строительство школ в рамках концессионного соглашения с ООО «Прошкола». Мы первый регион, который по этому проекту уже три школы такие построил.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Как добавил глава региона, у области хорошая кредитная история, поэтому он уверен, что заявку одобрят. Также Гладков сообщил, что Белгородская область принимает участие во всех госпрограммах по капремонту и возведению социальных объектов.