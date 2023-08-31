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Гладков рассказал об окончании строительства начальной школы в Старом Осколе

Гладков рассказал об окончании строительства начальной школы в Старом Осколе

31 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI
Она появилась в микрорайоне Северный. Ранее здесь открыли детский сад. Подробнее сообщил глава региона в своих соцсетях.

По данным губернатора, в микрорайоне Северный Старого Оскола достроили начальную школу. Здесь же три года назад заработал детский сад.

Новый развивающийся микрорайон ИЖС, много молодых семей, поэтому начальная школа была очень востребована. Мне кажется, получилось достаточно хорошо.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что в образовательном учреждении много возможностей для развития талантов детей: от хореографии до робототехники. Там даже построили небольшой скалодром.

Также в Старом Осколе появится детский технопарк «Кванториум». Его оборудуют на базе школы №12 в рамках федерального проекта «Современная школа». Для учеников отремонтировали кабинеты, завершается отладка нового оборудования.

Напомним, капремонт школы №11 завершился в Губкине. Там обновили классы и спортивные сооружения.

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