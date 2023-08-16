В Новосадовом под Белгородом планируют построить ФОК

Напомним, в микрорайоне Новосадовый-26 строится проблемный детский сад на 220 мест. Сдать его планировали в сентябре 2023 года, но из-за некачественной проектно-сметной документации объект недополучил финансирование в размере 100 млн рублей. Деньги региональные власти уже нашли, но сдачу садика пришлось перенести на декабрь 2023 года.