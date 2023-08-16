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В Новосадовом под Белгородом планируют построить ФОК

В Новосадовом под Белгородом планируют построить ФОК

16 августа 2023, 16:58
Фото: 1MI
16 августа в ходе прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал о развитии микрорайона Новосадовый-26 и строительстве там здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа).

Вопрос чиновнику задал житель микрорайона Новосадовый-26 Игорь: «После новости о строительстве ФОКа в Таврово появился вопрос о развитии микрорайона 26 в Новосадовом. Планируется ли там ФОК? И если да, то когда?».

Владимир Перцев ответил, что физкультурно-оздоровительный комплекс в Новосадовом-26 действительно планируют построить, но не так скоро, как хотелось бы — в 2025–2026 годах.

На сегодняшний день мы разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству ФОКа, но на 2023–2024 год в планах его нет. Сначала нужно разработать проект, смету, пройти экспертизу, и потом мы будем подавать заявки в министерство спорта и министерство строительства области для включения в программу капитальных вложений на 2025–2026 год.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Чиновник допустил вероятность строительства спортивного учреждения в 2024 году, но шансы, что это случится, невелики. «Посмотрим, как выйдет документация», — добавил Перцев.

Напомним, в микрорайоне Новосадовый-26 строится проблемный детский сад на 220 мест. Сдать его планировали в сентябре 2023 года, но из-за некачественной проектно-сметной документации объект недополучил финансирование в размере 100 млн рублей. Деньги региональные власти уже нашли, но сдачу садика пришлось перенести на декабрь 2023 года.

В расходы на стройку детсада под Белгородом забыли включить 100 млн рублей
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#Белгородский район#Новосадовый#Владимир перцев#Спорт#ФОК#Алина Харина
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