В Новосадовом под Белгородом планируют построить ФОК

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Вопрос чиновнику задал житель микрорайона Новосадовый-26 Игорь: «После новости о строительстве ФОКа в Таврово появился вопрос о развитии микрорайона 26 в Новосадовом. Планируется ли там ФОК? И если да, то когда?».
Владимир Перцев ответил, что физкультурно-оздоровительный комплекс в Новосадовом-26 действительно планируют построить, но не так скоро, как хотелось бы — в 2025–2026 годах.
На сегодняшний день мы разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству ФОКа, но на 2023–2024 год в планах его нет. Сначала нужно разработать проект, смету, пройти экспертизу, и потом мы будем подавать заявки в министерство спорта и министерство строительства области для включения в программу капитальных вложений на 2025–2026 год.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Чиновник допустил вероятность строительства спортивного учреждения в 2024 году, но шансы, что это случится, невелики. «Посмотрим, как выйдет документация», — добавил Перцев.
Напомним, в микрорайоне Новосадовый-26 строится проблемный детский сад на 220 мест. Сдать его планировали в сентябре 2023 года, но из-за некачественной проектно-сметной документации объект недополучил финансирование в размере 100 млн рублей. Деньги региональные власти уже нашли, но сдачу садика пришлось перенести на декабрь 2023 года.