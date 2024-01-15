В МЧС сообщили, что произошло в шестой поликлинике в Белгороде

В сентябре в областном центре эвакуировали торговый центр «Мега Гринн». В здании прозвучал сигнал о ЧС. Посетителей в связи с этим вывели на улицу. Вскоре в мэрии города сообщили, что пожарная сигнализация сработала из-за подгорания масла в одном из кафе.