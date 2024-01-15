В МЧС сообщили, что произошло в шестой поликлинике в Белгороде

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В понедельник, 15 января, стало известно о том, что в поликлинике № 6 в Белгороде сработала пожарная сигнализация. Это произошло после полудня. На месте происшествия находились подразделения МЧС.
Однако вскоре в пресс-службе управления сообщили, что возгорания в медицинском учреждении не было. Спасатели проверили здание, но огня не обнаружили.
В сентябре в областном центре эвакуировали торговый центр «Мега Гринн». В здании прозвучал сигнал о ЧС. Посетителей в связи с этим вывели на улицу. Вскоре в мэрии города сообщили, что пожарная сигнализация сработала из-за подгорания масла в одном из кафе.
В августе в Белгороде эвакуировали гипермаркет «Лента» и «Сити Молл». Сообщалось, что в них якобы находились взрывные устройства. После проверок эта информация не подтвердилась.