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Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Поликлиника №6 в Белгороде

В МЧС сообщили, что произошло в шестой поликлинике в Белгороде

15 января 2024, 11:26
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Поликлиника №6 в Белгороде

В поликлинике в Белгороде сработала сигнализация

15 января в поликлинике № 6 в Белгороде сработала пожарная сигнализация. На месте находилось подразделение МЧС. Вскоре в службе сообщили, что возгорания нет.
Сюжет
МЧС

В понедельник, 15 января, стало известно о том, что в поликлинике № 6 в Белгороде сработала пожарная сигнализация. Это произошло после полудня. На месте происшествия находились подразделения МЧС.

Однако вскоре в пресс-службе управления сообщили, что возгорания в медицинском учреждении не было. Спасатели проверили здание, но огня не обнаружили.

В сентябре в областном центре эвакуировали торговый центр «Мега Гринн». В здании прозвучал сигнал о ЧС. Посетителей в связи с этим вывели на улицу. Вскоре в мэрии города сообщили, что пожарная сигнализация сработала из-за подгорания масла в одном из кафе.

В августе в Белгороде эвакуировали гипермаркет «Лента» и «Сити Молл». Сообщалось, что в них якобы находились взрывные устройства. После проверок эта информация не подтвердилась.

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#Город#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Новости Белгорода#Поликлиника#Белгород#Наталья Корявых
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