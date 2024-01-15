Пожилые белгородцы поженились и установили первый в новом году возрастной рекорд

За первые две недели нового, 2024 года в Белгородской области зарегистрировали 125 браков. Чаще всего новые семьи создавали женихи от 25 до 29 лет и невесты от 18 до 24 лет. При этом в браки вступали и белгородцы в возрасте 40-49 лет.