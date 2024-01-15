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Пенсионеры

Пожилые белгородцы поженились и установили первый в новом году возрастной рекорд

15 января 2024, 10:08
Фото: Midjourney
Пенсионеры

За две недели нового года белгородцы сыграли 125 свадеб

Руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала, сколько белгородцев зарегистрировали браки за первые две недели 2024 года. Семью также создала пожилая пара из Старооскольского округа: жениху исполнилось 73 года, а его невесте — 75 лет.

За первые две недели нового, 2024 года в Белгородской области зарегистрировали 125 браков. Чаще всего новые семьи создавали женихи от 25 до 29 лет и невесты от 18 до 24 лет. При этом в браки вступали и белгородцы в возрасте 40-49 лет.

Продолжают удивлять и пожилые белгородцы. Так, первый возрастной рекорд 2024 года поставила пара из Старооскольского городского округа: новую семью создали 73-летний жених и его 75-летняя невеста.

Осенью 2023 года узами брака связали себя 12 женихов и восемь невест старше 70 лет.

Отметим, что в ЗАГСе уже назвали девять красивых дат на 2024 год. В их число вошли: 24.01.24, 24.02.24, 24.04.24, 24.05.24, 24.07.24, 24.08.24, 24.09.24, 24.10.24 и 24.12.24.

В зеркальную дату узами брака свяжут себя больше 150 белгородских пар
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#Общество#Белгородская область#Браки#Рекорд#Белгород#Свадьбы#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
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