Пожилые белгородцы поженились и установили первый в новом году возрастной рекорд

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
За первые две недели нового, 2024 года в Белгородской области зарегистрировали 125 браков. Чаще всего новые семьи создавали женихи от 25 до 29 лет и невесты от 18 до 24 лет. При этом в браки вступали и белгородцы в возрасте 40-49 лет.
Продолжают удивлять и пожилые белгородцы. Так, первый возрастной рекорд 2024 года поставила пара из Старооскольского городского округа: новую семью создали 73-летний жених и его 75-летняя невеста.
Осенью 2023 года узами брака связали себя 12 женихов и восемь невест старше 70 лет.
Отметим, что в ЗАГСе уже назвали девять красивых дат на 2024 год. В их число вошли: 24.01.24, 24.02.24, 24.04.24, 24.05.24, 24.07.24, 24.08.24, 24.09.24, 24.10.24 и 24.12.24.