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Свадьба

Свадьба перед Новым годом: 30 декабря поженятся 57 белгородских пар

29 декабря 2023, 15:01
Фото: Midjourney
Свадьба

В Белгородской области в преддверии Нового года в брак вступят 57 пар

Узаконить отношения 30 декабря решили пары из Белгорода, Белгородского района, Губкинского и Старооскольского горокругов. Причём больше всего браков зарегистрируют в областном центре, сообщили в региональном правительстве.

Сыграть свадьбу прямо перед Новым годом в Белгородской области решили 57 пар. Больше всего бракосочетаний 30 декабря будет в Белгороде. Брак в этот день зарегистрирует 21 пара.

Также свадьбы сыграют в Белгородском районе — запланировано девять церемоний. Ещё по семь регистраций отношений пройдёт в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Ранее в белгородском ЗАГСе назвали девять красивых дат для свадеб на 2024 год. Красивыми датами следующего года признали все 24-е числа.

В зеркальную дату 23 декабря 2023 года в Белгородской области поженились 156 пар. Лидером по числу заключаемых браков стал Белгород. В областном центре в этот день было 34 регистрации.

В ЗАГСе назвали девять красивых дат для свадеб на 2024 год
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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Губкин#Загс#Свадьба#Белгород#Наталья Корявых#Красивая дата
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