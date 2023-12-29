Свадьба перед Новым годом: 30 декабря поженятся 57 белгородских пар

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Сыграть свадьбу прямо перед Новым годом в Белгородской области решили 57 пар. Больше всего бракосочетаний 30 декабря будет в Белгороде. Брак в этот день зарегистрирует 21 пара.
Также свадьбы сыграют в Белгородском районе — запланировано девять церемоний. Ещё по семь регистраций отношений пройдёт в Губкинском и Старооскольском городских округах.
Ранее в белгородском ЗАГСе назвали девять красивых дат для свадеб на 2024 год. Красивыми датами следующего года признали все 24-е числа.
В зеркальную дату 23 декабря 2023 года в Белгородской области поженились 156 пар. Лидером по числу заключаемых браков стал Белгород. В областном центре в этот день было 34 регистрации.