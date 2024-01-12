Воздушные тревоги, урезанные сеансы: как «Холоп 2» стартовал в кинотеатрах Белгорода

Стоит учесть, что в Белгороде на новогодних выходных кинотеатры вынужденно закрылись на три дня — из-за угрозы обстрела со стороны Украины. Как Бел.Ру рассказала управляющая «ГриннФильм» Анастасия Савченко, особый режим работы сохраняется и сейчас — до 20 часов. Что касается «Холопа», то вторую часть комедии показывают четыре раза в день. Изначально же было запланировано 12 сеансов ежедневно.