Воздушные тревоги, урезанные сеансы: как «Холоп 2» стартовал в кинотеатрах Белгорода

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Фильм «Холоп 2» стартовал в прокате с 1 января 2024 года. Меньше, чем за две недели картина собрала в прокате Белгородской области 13,6 млн рублей. Согласно данным сайта Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), среднее количество зрителей на сеансе — 40 человек. Вероятно, скоро комедия догонит «По щучьему велению» (6+). В ноябре прошлого года сказка со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Никитой Кологривым набрала в регионе 14 млн рублей.
Стоит учесть, что в Белгороде на новогодних выходных кинотеатры вынужденно закрылись на три дня — из-за угрозы обстрела со стороны Украины. Как Бел.Ру рассказала управляющая «ГриннФильм» Анастасия Савченко, особый режим работы сохраняется и сейчас — до 20 часов. Что касается «Холопа», то вторую часть комедии показывают четыре раза в день. Изначально же было запланировано 12 сеансов ежедневно.
Белгородцы пока не вполне пришли в себя после шока и сострадания от событий 30 декабря. Но самые активные и быстро выходящие из стресса приходят на «Холопа 2» и «Бременских музыкантов». Дети в первую очередь нуждаются в положительных эмоциях, и взрослые это понимают. Для кинобизнеса это ещё один удар, и уже далеко не первый.
Анастасия Савченко
Фильм белгородцы встретили по большей части положительно. «Гости после просмотра выходят в заметно улучшенном настроении, благодарят», — сообщила управляющая.
Кому, как не нам, поднимать настроение, улучшать самочувствие горожан при помощи искусства кино? Если случается воздушная тревога, то гости вместе с сотрудниками организованно спускаются на цокольный этаж. А затем снова возвращаются в залы и досматривают прерванный киносеанс.
Анастасия Савченко
Бел.Ру пообщалось со зрителями комедии. Одна из них, Татьяна Титаренко, поделилась своим отзывом.
Фильм такой масштабный! Он очень красивый, постоянно держал меня в напряжении. Настоящий приключенческий фильм. Мне так понравилось! Он создал новогоднее настроение. Спасибо создателям за чудесные впечатления.
Татьяна Титаренко
В то же время на различных киноагрегаторах оценки у сиквела «Холопа» ниже, чем у первой части. Ряд критиков отмечает вторичность картины: эксперты считают, что режиссёр не смог повторить успех 2019 года. Тогда «Холоп» побил в прокате рекорд по сборам.
Комедия Клима Шипенко «Холоп 2» является прямым продолжением первой части. По сюжету мажор Гриша стал «холопом» и перевоспитался в декорациях русской деревни. Через время в поле зрения Гриши попадает наглая и богатая Екатерина. Используя знакомые методы, Гриша и его отец начинают эксперимент по перевоспитанию уже её. В главных ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин.