В обстреливаемом белгородском селе хотят восстановить парк с озером Кинь-Грусть

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Белгородской области планируется реализовать проект «Парку XIX века в Головчино — жить». Он направлен на восстановление парка Слобода Хорватов в селе Головчино. Рекреационная зона является частью слободы Хорватов, куда входят таинственное Круглое здание и озеро Кинь-Грусть.
Организаторы хотят реконструировать парк, чтобы его стали посещать как можно больше туристических групп. На территории сначала проведут кронирование деревьев, вырубку поросли и сорняков, затем привлекут к развитию парка бизнес-сообщества, а 150 волонтёров помогут в организации будущей работы. Для посетителей парка будут устраивать различные мероприятия, включая акции, спартакиаду и экскурсии.
На реконструкцию грайворонская общественная организация «Центр поддержки гражданских инициатив» просит у Фонда президентских грантов 6 402 972 рубля: из них 4 951 505 рублей — запрашиваемая сумма, а остальное — софинансирование. Ремонтные работы хотят закончить к 31 июля 2025 года.
Напомним, что село Головчино Грайворонского округа всё ещё подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Например, в октябре над населённым пунктом сбили два беспилотника, а в конце сентября из-за 12 прилётов оказались повреждены четыре частных дома, легковой автомобиль, трактор и линия электропередачи.