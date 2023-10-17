В обстреливаемом белгородском селе хотят восстановить парк с озером Кинь-Грусть

Организаторы хотят реконструировать парк, чтобы его стали посещать как можно больше туристических групп. На территории сначала проведут кронирование деревьев, вырубку поросли и сорняков, затем привлекут к развитию парка бизнес-сообщества, а 150 волонтёров помогут в организации будущей работы. Для посетителей парка будут устраивать различные мероприятия, включая акции, спартакиаду и экскурсии.