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Парк

В обстреливаемом белгородском селе хотят восстановить парк с озером Кинь-Грусть

17 октября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Парк

На восстановление парка в белгородском приграничье запросили 5 млн рублей

Соответствующий проект появился на официальном сайте Фонда президентских грантов. Авторы проекта предлагают реконструировать парк Слобода Хорватов в селе Головчино, чтобы сохранить культурное наследие и принимать как можно больше туристических групп.

В Белгородской области планируется реализовать проект «Парку XIX века в Головчино — жить». Он направлен на восстановление парка Слобода Хорватов в селе Головчино. Рекреационная зона является частью слободы Хорватов, куда входят таинственное Круглое здание и озеро Кинь-Грусть.

Организаторы хотят реконструировать парк, чтобы его стали посещать как можно больше туристических групп. На территории сначала проведут кронирование деревьев, вырубку поросли и сорняков, затем привлекут к развитию парка бизнес-сообщества, а 150 волонтёров помогут в организации будущей работы. Для посетителей парка будут устраивать различные мероприятия, включая акции, спартакиаду и экскурсии.

На реконструкцию грайворонская общественная организация «Центр поддержки гражданских инициатив» просит у Фонда президентских грантов 6 402 972 рубля: из них 4 951 505 рублей — запрашиваемая сумма, а остальное — софинансирование. Ремонтные работы хотят закончить к 31 июля 2025 года.

Напомним, что село Головчино Грайворонского округа всё ещё подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Например, в октябре над населённым пунктом сбили два беспилотника, а в конце сентября из-за 12 прилётов оказались повреждены четыре частных дома, легковой автомобиль, трактор и линия электропередачи.

В обстрелянном белгородском Головчино придётся восстанавливать больше 80 домов
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#Общество#Белгородская область#Реконструкция#Село#Парк#Белгород#Грайворонский горокруг#Головчино#Культурное наследие#Александра Склярова
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