Два «Венома» и рекорд «Чебурашки»: лучшие фильмы по кассовым сборам в Белгороде

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В 2015 году больше всего денег в кинотеатрах региона собрал американский мультфильм «Миньоны». Картине о приключениях жёлтых и милых приспешников зла удалось собрать с белгородцев 12 млн рублей.
На втором месте расположилась седьмая часть «Форсажа». Фильм про спасающих в очередной раз семью (а заодно и мир) гонщиков собрал тогда в регионе 9,3 млн рублей.
Замыкает тройку фильм «Мстители: Эра Альтрона». Картина о супергероях набрала в области 9,2 млн рублей.
В 2016 году белгородцы занесли в кассу мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» 16 млн рублей. Это стало рекордом, побить который в том году не удалось никому.
Даже «Отряду самоубийц»: фильм об анти-супергероях с привлекательной Марго Роби в роли психопатки Харли Квинн собрал тогда в Белгородской области 11,6 млн рублей.
На третьем месте расположился ещё один мультфильм про животных — «Зверополис». Высоко оценённая как зрителями, так и критиками картина собрала в регионе 10,6 млн рублей.
Отечественное кино пока в отстающих: больше всего денег удалось заработать тогда мультику «Иван Царевич и Серый Волк 3» — 6 млн рублей. Но это пока: уже скоро картины российского производства станут в Белгородской области однозначными фаворитами.
Лидером этого года по сборам в Белгородской области стал фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Пока что финальная (надеемся, что так оно и будет дальше) картина о похождениях капитана Джека Воробья заработала в регионе 15,5 млн рублей.
А вот на второе место выбился Данила Козловский. Точнее фильм «Викинг», в котором актёр сыграл роль князя Владимира. Кино получило смешанные отзывы от зрителей и критиков: кого-то смутил обрывистый монтаж и невнятный сценарий, кого-то — сцена изнасилования, в которой Козловский умудрился совокупиться с героиней Александры Бортич не снимая штанов. Но даже несмотря на это и благодаря мощнейшей рекламе «Викинг» собрал в регионе 13,9 млн рублей.
Третье место заняла отечественная киносказка «Последний богатырь». Фильм про сына Ильи Муромца в современном мире получил в основном тёплые отзывы и собрал в Белгородской области 13,4 млн рублей.
Год перелома в мире российского кинематографа: впервые за несколько лет отечественная картина обогнала с большим отрывом картины американские. Речь идёт о «Движении вверх»: только в Белгородской области фильм про баскетболистов сборной СССР с Владимиром Машковым в главной роли собрал 23 млн рублей. Даже больше, чем миньоны.
Тем не менее, кинокритик Евгений Баженов назвал «Движение вверх» топорно сделанной антисоветской агиткой и калькой с фильма «Мираж на льду». От зрителей же картина получила преимущественно положительные отзывы.
На втором месте в регионе расположился американский «Веном»: картина об антигерое с Томом Харди в главной роли собрала 14,6 млн рублей. Критики и зрители отзывались о произведении прохладно: не нравился в основном глупый и бессмысленный сюжет, отмечали также некачественные спецэффекты.
Замкнул тройку в 2018 году фильм-хит «Мстители: Война бесконечности». Заработала картина 12 млн рублей. В мировом прокате «Мстители» заработали тогда 2 млрд долларов.
С тех пор тренд на российское кино стал набирать обороты в Белгородской области. В 2019 году абсолютным лидером по сборам стал «форсаж на танках» фильм «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. Картина заработала в регионе 21,6 млн рублей.
Чуть отстал киноремейк американского мультфильма «Король Лев»: собрать в регионе Симбе удалось 20,7 млн рублей.
Финал «Мстителей» приблизиться к успеху Петрова не смог: кинокомикс заработал в Белгородской области 17,3 млн рублей.
Год-рекорд: в этот раз российские фильмы заняли сразу все три места в топе. Больше всех собрала новогодняя комедия с Милошем Биковичем «Холоп» — 26,3 млн рублей.
Второе место досталось второй части спортивной мелодрамы «Лёд 2» — 12 млн рублей сборов в регионе.
Третье место отошло ещё одному сиквелу — «Вторжению» Фёдора Бондарчука. Заработал фильм-продолжение «Притяжения» 8 млн рублей. Показательно, но в последних двух фильмах играл Александр Петров.
Попасть в топ-5 удалось только одному иностранцу — британцу Гаю Ричи с его «Джентльменами». Чёрная комедия про бандитов с Мэттью Макконахи в главной роли собрала 6,3 млн рублей в Белгородской области.
Стоит отметить, что это был первый ковидный год. Болезнь и ограничения не помешали «Холопам» поставить рекорд по сборам.
В этом году отечественное кино немного сдало позиции, но от первого места не отступилось: вторая часть «Последнего богатыря» со значительным отрывом вырвалась вперёд и собрала в регионе 20,6 млн рублей.
Сиквел «Венома» собрал в том году в Белгородской области 14,7 млн рублей — даже больше, чем первая часть. При этом критики отмечали тотальное ухудшение как сюжета, так и всего остального.
А вот сильно нашумевший «Человек паук: Нет пути домой» собрал относительно скромные 14,5 млн рублей. При том что в мировом прокате картине удалось выручить 1,9 млрд долларов.
Третья часть «Последнего богатыря» помимо худших оценок во всей трилогии отчиталась о сборах в Белгородской области на 17,9 млн рублей.
После «Богатыря» неплохие результаты показал «Анчартед» с Томом Холландом — 10 млн рублей.
Русский князь Михаил с фильмом «Сердце Пармы» заработал в регионе 7,1 млн рублей.
Важно учесть тот факт, что из-за спецоперации многие зарубежные фильмы стали показывать в пиратском формате, или же не показывать вовсе. В любом случае, добрая часть картин перестала учитываться системой, и до конца объективными назвать эти показатели нельзя.
Год ещё не закончился, но уже можно отметить однозначного рекордсмена по сборам — «Чебурашку». Детский хит финишировал в прокате Белгородской области со сборами на 62,5 млн рублей — абсолютный рекорд.
На втором месте — «Вызов». Первый фильм, снятый в космосе, собрал в регионе 18 млн рублей. При этом изначально картина стартовала в прокате не так хорошо, как ожидалось.
Уже попала в топ-3 киносказка «По щучьему велению». Как рассказали Бел.Ру, белгородцы с большей охотой смотрят именно её, чем американский хоррор «Пять ночей с Фредди».