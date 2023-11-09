Два «Венома» и рекорд «Чебурашки»: лучшие фильмы по кассовым сборам в Белгороде

А вот на второе место выбился Данила Козловский. Точнее фильм «Викинг», в котором актёр сыграл роль князя Владимира. Кино получило смешанные отзывы от зрителей и критиков: кого-то смутил обрывистый монтаж и невнятный сценарий, кого-то — сцена изнасилования, в которой Козловский умудрился совокупиться с героиней Александры Бортич не снимая штанов. Но даже несмотря на это и благодаря мощнейшей рекламе «Викинг» собрал в регионе 13,9 млн рублей.