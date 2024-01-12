Какой была зима в Белгороде 30, 40, 50 лет назад. Город в старых фотографиях

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Фотоматериалы были опубликованы в группе во «ВКонтакте» «Белгородика». Вот так выглядела зимняя Базарная площадь Белгорода и Преображенский собор в 1941-42 году.
А это вид на Преображенский собор с нынешнего проспекта Славы в эти же годы.
Архивное фото немецких солдат у Смоленского собора зимой в 1941-42 году.
Фото следственного эксперимента с участием предателя Георгия Федоровского на месте камышитового завода, где зимой 1942 года немецкими оккупантами были сожжены мирные жители Белгорода. Снимки конца 1950-х годов.
А это ул. Ленина около дома №23. Слева, за забором — пустырь (бывший питомник). Фото сделано в 1947 году.
Так выглядело здание старого корпуса БГПИ им. Ольминского в 1970 году.
А вот проводы зимы в Центральном парке им. Ленина в 1971 году.
Везёлка зимой в 2011 году.
И ещё немного зимних фото Белгорода в 2011 году.