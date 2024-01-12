Какой была зима в Белгороде 30, 40, 50 лет назад. Город в старых фотографиях

Новый 2024 год в областном центре начался с морозов и метелей. Непогода не отступит и в ближайшее время. А какой была зима в Белгороде 30, 40, 50 лет назад? Журналисты Бел.Ру собрали архивные фото.

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