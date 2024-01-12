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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Какой была зима в Белгороде 30, 40, 50 лет назад. Город в старых фотографиях

Какой была зима в Белгороде 30, 40, 50 лет назад. Город в старых фотографиях

12 января 2024, 09:09
Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»
Новый 2024 год в областном центре начался с морозов и метелей. Непогода не отступит и в ближайшее время. А какой была зима в Белгороде 30, 40, 50 лет назад? Журналисты Бел.Ру собрали архивные фото.

Фотоматериалы были опубликованы в группе во «ВКонтакте» «Белгородика». Вот так выглядела зимняя Базарная площадь Белгорода и Преображенский собор в 1941-42 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это вид на Преображенский собор с нынешнего проспекта Славы в эти же годы.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Архивное фото немецких солдат у Смоленского собора зимой в 1941-42 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Фото следственного эксперимента с участием предателя Георгия Федоровского на месте камышитового завода, где зимой 1942 года немецкими оккупантами были сожжены мирные жители Белгорода. Снимки конца 1950-х годов.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это ул. Ленина около дома №23. Слева, за забором — пустырь (бывший питомник). Фото сделано в 1947 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Так выглядело здание старого корпуса БГПИ им. Ольминского в 1970 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

А вот проводы зимы в Центральном парке им. Ленина в 1971 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Везёлка зимой в 2011 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

И ещё немного зимних фото Белгорода в 2011 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»
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#Фоторепортаж#Немецкие солдаты#Зима#Новости Белгорода#Преображенский собор#Смоленский собор#Белгород#Кристина Семенчук#Архивные фото#Базарная площадь
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