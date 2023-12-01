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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде

Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде

1 декабря 2023, 14:04
Фото: Bel.ru
В областном центре после затишья опять пошёл мокрый снег. Усиливают неприятные ощущения сильные порывы ветра. Как выглядит город в первый день зимы — в материале Бел.Ру.

О предстоящем ухудшении погоды белгородцев предупреждали синоптики. Утром в областном центре пошёл мокрый снег, который подкрепили сильные порывы ветра. Несмотря на это, Белгород готовится к Новому году.

Видео: Bel.ru

На Соборной площади уже смонтирован каркас крытого катка. Также завезли новогодние скульптуры. А главное новогоднее дерево уже частично обрело иголки, а наверху появилась звезда. Также монтируется горка. Журналисты Бел.Ру прошлись по центру города, чтобы запечатлеть, как выглядит город за месяц до Нового года:

Фото: Bel.ru

Напомним, из-за непогоды 1 декабря многие водители не смогли справиться с управлением и попали в ДТП. Подробнее в нашем материале.

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