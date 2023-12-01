Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде

На Соборной площади уже смонтирован каркас крытого катка. Также завезли новогодние скульптуры. А главное новогоднее дерево уже частично обрело иголки, а наверху появилась звезда. Также монтируется горка. Журналисты Бел.Ру прошлись по центру города, чтобы запечатлеть, как выглядит город за месяц до Нового года: