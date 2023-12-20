Зиме пришёл конец? В Белгородской области заметно потеплеет

По прогнозу синоптиков, в четверг, 21 декабря, на территории Белгородской области установится облачная погода. Ночью осадков не предвидится, однако в светлое время суток ожидаются дождь и мокрый снег. Возможны туман и гололедица. Порывы ветра южной четверти достигнут 7-12 м/с.