Зиме пришёл конец? В Белгородской области заметно потеплеет

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По прогнозу синоптиков, в четверг, 21 декабря, на территории Белгородской области установится облачная погода. Ночью осадков не предвидится, однако в светлое время суток ожидаются дождь и мокрый снег. Возможны туман и гололедица. Порывы ветра южной четверти достигнут 7-12 м/с.
В регионе температура воздуха ночью составит -2…+3 °С. Днём потеплеет до +1…+6 °С.
В Белгороде четверг тоже будет облачным. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь при +2 °С. Днём осадки продолжатся, но уже при +4 °С.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, плюсовая температура в Белгороде задержится вплоть до субботы, 23 декабря. Только в конце недели, 24 декабря, столбик термометра опустится до -1 °С.