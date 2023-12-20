Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Потепление

Зиме пришёл конец? В Белгородской области заметно потеплеет

20 декабря 2023, 12:34
Фото: 1MI
Потепление

Четверг в Белгородской области станет по-весеннему тёплым

Максимальная температура воздуха в регионе составит +6 °С. При этом ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и туман. Прогноз погоды на четверг опубликовали в областном МЧС.
Сюжет
Погода

По прогнозу синоптиков, в четверг, 21 декабря, на территории Белгородской области установится облачная погода. Ночью осадков не предвидится, однако в светлое время суток ожидаются дождь и мокрый снег. Возможны туман и гололедица. Порывы ветра южной четверти достигнут 7-12 м/с.

В регионе температура воздуха ночью составит -2…+3 °С. Днём потеплеет до +1…+6 °С.

В Белгороде четверг тоже будет облачным. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь при +2 °С. Днём осадки продолжатся, но уже при +4 °С.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, плюсовая температура в Белгороде задержится вплоть до субботы, 23 декабря. Только в конце недели, 24 декабря, столбик термометра опустится до -1 °С.

После морозов и сильного снегопада на Белгородскую область идут потепление и дожди
Узнать подробнее
Читайте также:
Морозно ночью и 0°С днём: какой будет погода в Белгороде в воскресеньеВ Белгородской области в выходные изменится погода: чего ожидать?Погода в Белгородской области сильно ухудшится: повышен уровень опасности
#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Прогноз погоды#Белгород#Мокрый снег#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава
Сегодня, 09:06
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
Сегодня, 13:22
Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании
Сегодня, 08:41
«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании
Сегодня, 06:40
Почти дешевле всех: эксперты подсчитали индекс оливье в Белгородской области
Сегодня, 11:54
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Сегодня, 13:07