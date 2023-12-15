В Белгородской области в выходные изменится погода: чего ожидать?

Выходные в Белгородской области начнутся с мороза и гололедицы

16 декабря в регионе будет холодно, но осадки ожидаются только ночью, сообщает МЧС. Тем не менее в Белгородской области продолжит действовать жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр.