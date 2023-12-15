В Белгородской области в выходные изменится погода: чего ожидать?

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В ночь на субботу, 16 декабря, в Белгородской области пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит от -11 ˚С до -6 ˚С.
Днём установится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков при этом не ожидается. На дорогах гололедица.
Ветер западный 8-13 м/с. Днём мороз сохранится: столбик термометра остановится на отметке от -7 ˚С до -2 ˚С.
Уровень погодной опасности в регионе снизили с оранжевого до жёлтого. По информации синоптиков, сейчас для белгородцев представляют опасность гололёд и снежные заносы на дорогах.
В Белгороде в ночь на субботу температура опустится до -9 ˚С, ожидается снег. Днём температура поднимется до -5 ˚С, но осадков не будет.
В воскресенье, 17 декабря, ночью пройдёт снег при -8 ˚С. Днём потеплеет до 0 ˚С, возможен снег с дождём.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, плюсовая температура в Белгороде днём установится с понедельника до четверга — с 18 по 21 декабря.