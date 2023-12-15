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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Снег

В Белгородской области в выходные изменится погода: чего ожидать?

15 декабря 2023, 14:02
Фото: 1MI
Снег

Выходные в Белгородской области начнутся с мороза и гололедицы

16 декабря в регионе будет холодно, но осадки ожидаются только ночью, сообщает МЧС. Тем не менее в Белгородской области продолжит действовать жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр.
Сюжет
Погода

В ночь на субботу, 16 декабря, в Белгородской области пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит от -11 ˚С до -6 ˚С.

Днём установится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков при этом не ожидается. На дорогах гололедица.

Ветер западный 8-13 м/с. Днём мороз сохранится: столбик термометра остановится на отметке от -7 ˚С до -2 ˚С.

Уровень погодной опасности в регионе снизили с оранжевого до жёлтого. По информации синоптиков, сейчас для белгородцев представляют опасность гололёд и снежные заносы на дорогах.

В Белгороде в ночь на субботу температура опустится до -9 ˚С, ожидается снег. Днём температура поднимется до -5 ˚С, но осадков не будет.

В воскресенье, 17 декабря, ночью пройдёт снег при -8 ˚С. Днём потеплеет до 0 ˚С, возможен снег с дождём.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, плюсовая температура в Белгороде днём установится с понедельника до четверга — с 18 по 21 декабря.

Погода в Белгородской области сильно ухудшится: повышен уровень опасности
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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололёд#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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