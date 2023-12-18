После морозов и сильного снегопада на Белгородскую область идут потепление и дожди

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По прогнозам синоптиков, завтра, 19 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с небольшим дождём и туманом. На дорогах останется гололедица. Порывы западного ветра ночью достигнут 4-9 м/с, а днём — 8-13 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное и светлое время суток будет одинаковой: от -1…+4 °С.
В Белгороде в ночь на 19 декабря столбик термометра покажет +1 °С. Днём потеплеет до +2 °С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.
В среда и четверг в Белгороде осадков не ожидается, однако с пятницы по воскресенье возможен дождь, а местами — снег. Дневная температура при этом сохранится в плюсовом диапазоне.