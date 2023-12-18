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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Потепление

После морозов и сильного снегопада на Белгородскую область идут потепление и дожди

18 декабря 2023, 13:02
Фото: 1MI
Потепление

Дожди и гололедица ожидают белгородцев во вторник

Температура воздуха поднимется до +4 °С. Также ожидаются дожди и туман, а на дорогах будет гололедица. Прогноз погоды на вторник, 19 декабря, опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По прогнозам синоптиков, завтра, 19 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с небольшим дождём и туманом. На дорогах останется гололедица. Порывы западного ветра ночью достигнут 4-9 м/с, а днём — 8-13 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное и светлое время суток будет одинаковой: от -1…+4 °С.

В Белгороде в ночь на 19 декабря столбик термометра покажет +1 °С. Днём потеплеет до +2 °С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.

В среда и четверг в Белгороде осадков не ожидается, однако с пятницы по воскресенье возможен дождь, а местами — снег. Дневная температура при этом сохранится в плюсовом диапазоне.

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#Белгородская область#Погода#Дожди#Гололедица#Прогноз погоды#Белгород#Потепление#Александра Склярова
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