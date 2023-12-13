Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Метель

Метель, сильный ветер и похолодание: в Белгородской области ожидается суровая погода

13 декабря 2023, 12:44
Фото: 1MI
Метель

На Белгородскую область надвигаются метель и похолодание

На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Местами порывы ветра достигнут 20 м/с. Похолодает до -14 ˚С, предупредили в МЧС.
Сюжет
МЧС

В ночь на четверг, 14 декабря, в Белгородской области пройдёт небольшой снег. Температура составит от -9 ˚С до -4 ˚С. В отдельных районах столбик термометра опустится до -14 ˚С.

Днём установится облачная погода. Столбик термометра остановится на отметке от -4 ˚С до +1 ˚С. Ожидается снег, местами сильный, а в отдельных районах — с дождём. Возможны снежные заносы и гололёд. В отдельных районах метель.

Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Днём его порывы достигнут 15-20 м/с.

В Белгороде в ночь на 14 декабря температура опустится до -8 ˚С. Днём ожидается снег с дождём при температуре -1 ˚С.

Осадки в Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, будут идти в течение пятницы, 15 декабря. При этом днём столбик термометра поднимется до 0 ˚С.

В субботу, 16 декабря, в Белгороде будет сухо, ожидается небольшой мороз. На следующий день температура днём вновь поднимется до 0 ˚С, возможны осадки.

Метеоров вместо снега не будет: белгородцам не повезёт увидеть поток Геминиды
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Белгорода назвал число УК, которые справились с уборкой снега неудовлетворительно«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области«Люди ломают ноги!» Гладков устроил мэру Белгорода разнос за плохую уборку снега
#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Снег#Гидрометцентр#Метель#Ветер#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома
Сегодня, 14:30
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее
11 декабря, 12:00
В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 11:15
На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»
Сегодня, 13:35