Метель, сильный ветер и похолодание: в Белгородской области ожидается суровая погода

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В ночь на четверг, 14 декабря, в Белгородской области пройдёт небольшой снег. Температура составит от -9 ˚С до -4 ˚С. В отдельных районах столбик термометра опустится до -14 ˚С.
Днём установится облачная погода. Столбик термометра остановится на отметке от -4 ˚С до +1 ˚С. Ожидается снег, местами сильный, а в отдельных районах — с дождём. Возможны снежные заносы и гололёд. В отдельных районах метель.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Днём его порывы достигнут 15-20 м/с.
В Белгороде в ночь на 14 декабря температура опустится до -8 ˚С. Днём ожидается снег с дождём при температуре -1 ˚С.
Осадки в Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, будут идти в течение пятницы, 15 декабря. При этом днём столбик термометра поднимется до 0 ˚С.
В субботу, 16 декабря, в Белгороде будет сухо, ожидается небольшой мороз. На следующий день температура днём вновь поднимется до 0 ˚С, возможны осадки.