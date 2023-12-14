Погода в Белгородской области сильно ухудшится: повышен уровень опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Белгородской области до оранжевого. Всего насчитывается четыре уровня: зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Различаются они по степени интенсивности опасных явлений. Оранжевый означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Такой уровень опасности в Белгородской области ввели из-за сильного снегопада и обледенения.