Погода в Белгородской области сильно ухудшится: повышен уровень опасности

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Белгородской области в пятницу, 15 декабря, будет бушевать непогода. Ночью ожидается сильный, а местами — очень сильный снег. В отдельных районах пройдёт снег с дождём. Видимость ухудшит туман, предупреждает МЧС.
Температура в тёмное время суток составит от -6 ˚С до -1 ˚С. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Местами его порывы ночью увеличатся до 15-20 м/с.
Днём в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт небольшой снег. Возможны гололёд и налипание мокрого снега, заносы на дорогах. Ветер западный 5-10 м/с. Температура в регионе будет колебаться от -3 ˚С до +2 ˚С.
В Белгороде снег в ночь на пятницу пройдёт при -3 ˚С. Днём ожидается мокрый снег, столбик термометра остановится на отметке -1 ˚С.
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Белгородской области до оранжевого. Всего насчитывается четыре уровня: зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Различаются они по степени интенсивности опасных явлений. Оранжевый означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Такой уровень опасности в Белгородской области ввели из-за сильного снегопада и обледенения.