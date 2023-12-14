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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Снег

Погода в Белгородской области сильно ухудшится: повышен уровень опасности

14 декабря 2023, 14:05
Фото: 1MI
Снег

Сильный ветер, снег и гололёд испортят погоду в Белгородской области

Неблагоприятный прогноз синоптики составили на завтра, 15 декабря. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололёд, пройдёт очень сильный снег, будет дуть порывистый ветер. Гидрометцентр ввёл в регионе оранжевый уровень опасности.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области в пятницу, 15 декабря, будет бушевать непогода. Ночью ожидается сильный, а местами — очень сильный снег. В отдельных районах пройдёт снег с дождём. Видимость ухудшит туман, предупреждает МЧС.

Температура в тёмное время суток составит от -6 ˚С до -1 ˚С. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Местами его порывы ночью увеличатся до 15-20 м/с.

Днём в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт небольшой снег. Возможны гололёд и налипание мокрого снега, заносы на дорогах. Ветер западный 5-10 м/с. Температура в регионе будет колебаться от -3 ˚С до +2 ˚С.

В Белгороде снег в ночь на пятницу пройдёт при -3 ˚С. Днём ожидается мокрый снег, столбик термометра остановится на отметке -1 ˚С.

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Белгородской области до оранжевого. Всего насчитывается четыре уровня: зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Различаются они по степени интенсивности опасных явлений. Оранжевый означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Такой уровень опасности в Белгородской области ввели из-за сильного снегопада и обледенения.

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#Белгородская область#МЧС#Погода#Снег#Ухудшение погоды#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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