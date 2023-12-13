Метеоров вместо снега не будет: белгородцам не повезёт увидеть поток Геминиды

К Земле приближается мощный метеорный поток Геминиды, который можно будет оценить вплоть до 17 декабря. Лучше всего его будет видно в Северном полушарии в ночь с 13 на 14 декабря. В эти дни можно будет увидеть до 150 метеоров в час. Однако белгородцы с меньшей вероятностью смогут оценить поток Геминиды — в эти дни возможен небольшой снег.