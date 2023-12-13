Метеоров вместо снега не будет: белгородцам не повезёт увидеть поток Геминиды

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
К Земле приближается мощный метеорный поток Геминиды, который можно будет оценить вплоть до 17 декабря. Лучше всего его будет видно в Северном полушарии в ночь с 13 на 14 декабря. В эти дни можно будет увидеть до 150 метеоров в час. Однако белгородцы с меньшей вероятностью смогут оценить поток Геминиды — в эти дни возможен небольшой снег.
Помимо Белгорода, метеоры тяжело будет увидеть жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа, Ставрополя и других городов. В то же время больше повезёт горожанам из Тюмени, Хабаровска, Иркутска, Краснодара, Перми и других — у них в эти дни осадков не ожидается.
Метеорологи рекомендуют уехать за город, чтобы наблюдать за красивым явлением не мешали городские огни и смог.
Напомним, что в начале ноября белгородское небо стало кроваво-красным, чем напугало некоторых жителей. Позже физик рассказал, опасно ли такое явление.