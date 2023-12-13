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Updated Сегодня, 08:24

Звёздное небо

Метеоров вместо снега не будет: белгородцам не повезёт увидеть поток Геминиды

13 декабря 2023, 08:22
Фото: Kandinsky
Звёздное небо

Белгородцы не увидят метеорный поток Геминиды из-за снега

Явление лучше всего будет видно в ночь с 13 по 14 декабря. В эти дни ожидается до 150 метеоров в час. Однако белгородцы не смогут его рассмотреть из-за ожидаемого снегопада. Однако попытать удачу можно, уехав за город, где не будут мешать огни и смог, сообщили метеорологи журналистам «Известий».

К Земле приближается мощный метеорный поток Геминиды, который можно будет оценить вплоть до 17 декабря. Лучше всего его будет видно в Северном полушарии в ночь с 13 на 14 декабря. В эти дни можно будет увидеть до 150 метеоров в час. Однако белгородцы с меньшей вероятностью смогут оценить поток Геминиды — в эти дни возможен небольшой снег.

Помимо Белгорода, метеоры тяжело будет увидеть жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа, Ставрополя и других городов. В то же время больше повезёт горожанам из Тюмени, Хабаровска, Иркутска, Краснодара, Перми и других — у них в эти дни осадков не ожидается.

Метеорологи рекомендуют уехать за город, чтобы наблюдать за красивым явлением не мешали городские огни и смог.

Напомним, что в начале ноября белгородское небо стало кроваво-красным, чем напугало некоторых жителей. Позже физик рассказал, опасно ли такое явление.

Полярное сияние? Небо в белгородском приграничье стало кроваво-красным
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#Белгородская область#Белгород#Метеор#Александра Склярова#Поток Геминиды
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