Мэр Белгорода назвал число УК, которые справились с уборкой снега неудовлетворительно

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В Белгороде проверили, как убирают снег на дорогах и во дворах многоквартирных домов. И если к первым замечаний нет, то к расчистке дворовых территорий остались вопросы.
Всего проверен 1441 двор, фотофиксацию проводили сотрудники управ. В итоге выдано 92 предписания. Работе шести управляющих компаний поставили оценку неудовлетворительно. Их возьмут на отдельный контроль. О каких именно УК идёт речь, мэр Валентин Демидов не сообщил.
Что касается расчистки дорог, замечаний по этому вопросу градоначальник не высказал. По его словам, одномоментно на работу выходят до 125 единиц техники Белгорблагоустройства и подрядных организаций. В пиковые ситуации привлекают ещё 16 машин.
Помимо этого, в ближайшее время для Белгорода закупят 14 единиц техники. Среди них будет малогабаритная — для расчистки тротуаров.