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Уборка снега

Мэр Белгорода назвал число УК, которые справились с уборкой снега неудовлетворительно

11 декабря 2023, 15:09
Фото: 1MI
Уборка снега

Для уборки снега в Белгороде закупят ещё 14 машин

Городские власти проверили, как обстоят дела с уборкой снега. Проверяли в Белгороде не только дороги, но и дворы МКД. К некоторым управляющим компаниям есть замечания, заявил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде проверили, как убирают снег на дорогах и во дворах многоквартирных домов. И если к первым замечаний нет, то к расчистке дворовых территорий остались вопросы.

Всего проверен 1441 двор, фотофиксацию проводили сотрудники управ. В итоге выдано 92 предписания. Работе шести управляющих компаний поставили оценку неудовлетворительно. Их возьмут на отдельный контроль. О каких именно УК идёт речь, мэр Валентин Демидов не сообщил.

Что касается расчистки дорог, замечаний по этому вопросу градоначальник не высказал. По его словам, одномоментно на работу выходят до 125 единиц техники Белгорблагоустройства и подрядных организаций. В пиковые ситуации привлекают ещё 16 машин.

Помимо этого, в ближайшее время для Белгорода закупят 14 единиц техники. Среди них будет малогабаритная — для расчистки тротуаров.

«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Уборка снега#Инна Рогова#Белгород#УК#Валентин Демидов
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