Снова мигрень? Белгородцам рассказали, из-за каких продуктов начинается головная боль

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Врачи-неврологи Томас Берк и Даниэль Уилхор говорят, что провоцировать возникновение мигрени могут плохой сон, гормональные изменения и нездоровая диета. Чаще всего мигрень появляется от вина, выдержанных сортов сыров (например, чеддер), шоколада и какао. Провокаторами могут стать и мясные деликатесы с кофеином.
Такие продукты лучше избегать людям с гипервозбудимой нервной системой, однако кофе употреблять всё-таки можно, но не более пяти чашек в день.
Как правило, мигрень начинается с тупой слабой боли в виске, а затем нарастает и становится пульсирующей. Иногда болевой синдром может ощущаться не только в области лба, но и в теменной области, области глаз, носовых пазух, челюсти, шеи и на затылке.
Различают две основные формы мигрени:
От мигрени чаще всего страдают женщины. При этом в лёгкой форме мигрень протекает только у 10% пациентов, от тяжёлых же приступов страдают почти 40%.