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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Головная боль

Снова мигрень? Белгородцам рассказали, из-за каких продуктов начинается головная боль

11 января 2024, 13:03
Фото: Midjourney
Головная боль

Названы пять продуктов — провокаторов мигрени

Журналисты «Новых известий» выяснили, из-за чего может начаться мигрень. Чаще всего в возникновении мигрени у людей с гипервозбудимой нервной системой виноваты пять продуктов-провокаторов. При этом у каждого могут быть разные причины появления головной боли.

Врачи-неврологи Томас Берк и Даниэль Уилхор говорят, что провоцировать возникновение мигрени могут плохой сон, гормональные изменения и нездоровая диета. Чаще всего мигрень появляется от вина, выдержанных сортов сыров (например, чеддер), шоколада и какао. Провокаторами могут стать и мясные деликатесы с кофеином.

Такие продукты лучше избегать людям с гипервозбудимой нервной системой, однако кофе употреблять всё-таки можно, но не более пяти чашек в день.

Как правило, мигрень начинается с тупой слабой боли в виске, а затем нарастает и становится пульсирующей. Иногда болевой синдром может ощущаться не только в области лба, но и в теменной области, области глаз, носовых пазух, челюсти, шеи и на затылке.

Различают две основные формы мигрени:

  • простая — приступы происходят от двух до четырёх раз в месяц и имеют разную продолжительность и степень интенсивности;
  • хроническая — болевой синдром появляется еженедельно или ежедневно.

От мигрени чаще всего страдают женщины. При этом в лёгкой форме мигрень протекает только у 10% пациентов, от тяжёлых же приступов страдают почти 40%.

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#Общество#Белгородская область#Медицина#Продукты#Головная боль#Александра Склярова
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