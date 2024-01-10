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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Магазин

Полки с бесплатной едой: белгородцы смогут не платить за продукты в магазинах?

10 января 2024, 14:38
Фото: Midjourney
Магазин

В магазинах могут появиться социальные полки с бесплатной едой

Магазины хотят обязать создавать полки с бесплатными продуктами. На них будут выкладывать еду, у которой заканчивается срок годности: молочную и зерновую продукцию, овощи. Соответствующий проект закона планировали внести в Госдуму, пишет The Moscow Post.

В российских магазинах могут появиться полки с бесплатной едой. На них хотят выкладывать те продукты, у которых истекает срок годности. Предполагается, что забрать товары с бесплатной полки смогут социально незащищённые граждане и пенсионеры.

Соответствующие поправки депутаты подготовили в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Внести поправки планировалось 10 января.

По данным Росстата, больше всего пищевых отходов составляют продукты первой необходимости: молочные и зерновые, овощи. Их и хотят выкладывать на бесплатную полку, чтобы также избавиться от проблемы нерационального использования излишков продуктов питания.

Авторы законопроекта отмечают, что 60,4% граждан тратят на продукты примерно половину ежемесячного заработка. В то же время около 16% отдают на еду почти все деньги.

Если идею внедрят в жизнь, забрать продукты с бесплатной полки можно будет при предоставлении пенсионного удостоверения или другого документа, подтверждающего нуждаемость.

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#Общество#Белгородская область#Магазин#Россия#Бесплатная еда#Александра Склярова
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