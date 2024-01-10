Полки с бесплатной едой: белгородцы смогут не платить за продукты в магазинах?

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В российских магазинах могут появиться полки с бесплатной едой. На них хотят выкладывать те продукты, у которых истекает срок годности. Предполагается, что забрать товары с бесплатной полки смогут социально незащищённые граждане и пенсионеры.
Соответствующие поправки депутаты подготовили в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Внести поправки планировалось 10 января.
По данным Росстата, больше всего пищевых отходов составляют продукты первой необходимости: молочные и зерновые, овощи. Их и хотят выкладывать на бесплатную полку, чтобы также избавиться от проблемы нерационального использования излишков продуктов питания.
Авторы законопроекта отмечают, что 60,4% граждан тратят на продукты примерно половину ежемесячного заработка. В то же время около 16% отдают на еду почти все деньги.
Если идею внедрят в жизнь, забрать продукты с бесплатной полки можно будет при предоставлении пенсионного удостоверения или другого документа, подтверждающего нуждаемость.