Гладков: «Органически чистые продукты должны быть доступны всем белгородцам»

В настоящий момент Белгородская область занимает шестое место в федеральном рейтинге по количеству производителей органической продукции. В области насчитывается пять таких производств. В их число входит «Городище-хлеб», который стал победителем в номинации «Народный органический бренд», а также «Спаржа Белогорья» — победитель в номинации «Новый органический продукт». Министр Андрей Антоненко в ходе оперсовещания отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря выстроенной в регионе системе развития органического земледелия. Между центром компетенций АПК и Союзом органического земледелия, а также Роскачеством были заключены соглашения о сотрудничестве.