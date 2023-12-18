Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Гладков: «Органически чистые продукты должны быть доступны всем белгородцам»

Гладков: «Органически чистые продукты должны быть доступны всем белгородцам»

18 декабря 2023, 18:03
Фото: 1MI
Тему органического производства обсудили во время оперсовещания правительства области.

В настоящий момент Белгородская область занимает шестое место в федеральном рейтинге по количеству производителей органической продукции. В области насчитывается пять таких производств. В их число входит «Городище-хлеб», который стал победителем в номинации «Народный органический бренд», а также «Спаржа Белогорья» — победитель в номинации «Новый органический продукт». Министр Андрей Антоненко в ходе оперсовещания отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря выстроенной в регионе системе развития органического земледелия. Между центром компетенций АПК и Союзом органического земледелия, а также Роскачеством были заключены соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, в регионе регулярно и на безвозмездной основе для сельхозпроизводителей, сотрудников муниципалитетов и всех заинтересованных лиц проводят семинары и выезды на площадки органических производств.

Со следующего года в области планируют увеличить число образовательных программ по органической фермерской продукции. Это позволит Белгородской области войти в тройку лидеров в федеральном рейтинге.

Это правильно, что вы ставите такие планы на следующий год. Каждому муниципалитету при поддержке министерства необходимо создать предприятие, которое будет заниматься выращиваем органической фермерской продукции. В течение месяца вместе с нашим аграрным университетом и главами вам, Андрей Александрович, необходимо будет отработать это.
Вячеслав Гладков

Также глава региона отметил, что основная задача — сделать так, чтобы органические продукты по минимальным ценам были доступны всем жителям области.

Отметим, что с 2018 года в области работает центр компетенций АПК. С 2019 года Центр получил лицензию на проведение обучения по допобразованию. В текущем году Центр провёл обучение по пяти тематикам, включая развитие органического производства. В образовательных программах приняли участи порядка тысячи человек.

Кроме того, на безвозмездной основе прошли обучение 210 человек в рамках федерального проекта «Школа фермеров». Слушателей обучили бизнес-навыкам и эффективному ведению сельхозпроизводства.

Читайте также:
Гладков сообщил об открытии в Белгородской области первого форума учителей физикиГладков: на обучение в школу программирования записались уже 1000 человекГладков поделился итогами работы патриотического центра «Воин»
#Общество#Белгородская область#Сельхозпроизводители#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Хорошие новости
Подпишитесь
Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье
Сегодня, 14:50
Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?
Сегодня, 14:44
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино
Сегодня, 13:51
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14