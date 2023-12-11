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Белгородский министр рассказала о производстве органической продукции в регионе

Органическая спаржа и такой же хлеб: уникальные продукты из Белгородской области

11 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказала о производстве органической продукции в регионе

В ходе оперсовещания заместитель губернатора Юлия Щедрина рассказала о развитии перспективных направлений сельскохозяйственного производства. Она отметила, что в 2023 году два производителя стали победителями на уровне РФ по органическим продуктам.

По данным чиновницы, на протяжении нескольких лет в Белгородской области работают по направлению развития органического производства. Так, в области была впервые введена добровольная сертификация. В рамках этого было получено 25 сертификатов.

На федеральном уровне четыре белгородских производителя получили документы на соответствие ГОСТу, а пять проходят сертификацию. Щедрина также отметила, что в 2024 году власти ожидают двукратное увеличение количества производителей органической продукции, которая отвечает требованиям Роскачества.

В 2023 году два производителя стали победителями на уровне РФ по органическим продуктам — это первая зарегистрированная органическая спаржа в РФ и народный органический бренд «Городище-Хлеб». Это второй зарегистрированный органический хлеб в РФ.
Юлия Щедрина
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#Белгородская область#Роскачество#Белгород#Кристина Семенчук#Органическое производство#Добровольная сертификация#Органическая спаржа#Органический хлеб
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