Органическая спаржа и такой же хлеб: уникальные продукты из Белгородской области

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По данным чиновницы, на протяжении нескольких лет в Белгородской области работают по направлению развития органического производства. Так, в области была впервые введена добровольная сертификация. В рамках этого было получено 25 сертификатов.
На федеральном уровне четыре белгородских производителя получили документы на соответствие ГОСТу, а пять проходят сертификацию. Щедрина также отметила, что в 2024 году власти ожидают двукратное увеличение количества производителей органической продукции, которая отвечает требованиям Роскачества.
В 2023 году два производителя стали победителями на уровне РФ по органическим продуктам — это первая зарегистрированная органическая спаржа в РФ и народный органический бренд «Городище-Хлеб». Это второй зарегистрированный органический хлеб в РФ.
Юлия Щедрина