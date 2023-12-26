Чтобы предотвратить нежелательные последствия нового штамма коронавируса, врачи рекомендуют своевременно приступать к лечению. Лучше всего в терапии использовать проверенные препараты, которые хорошо себя зарекомендовали. На основании данных клинических исследований и практики врачи предпочитают назначать препараты с действующим веществом молнупиравир. Среди аптечных препаратах российского производства, которые содержат данный компонент, — в том числе «Эсперавир». Этот препарат отлично зарекомендовал себя в период пандемии, и врачи включали его в рекомендации по лечению пациентов.