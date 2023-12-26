Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Как пишет издание, сводки Минздрава России фиксируют рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией. Новый штамм коронавируса присоединился к острым респираторно-вирусным инфекциям. В Российской Федерации в прошлом месяце зафиксировали первые 10 случаев заражения новым штаммом коронавируса VA.2.86, который назвали «пирола». Он является подвариантом омикрона, пишет newizv.ru.
По словам инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, новый штамм коронавирусной инфекции «пирола» более контагиозен, чем предыдущие мутации вируса. Однако смертность от него почти нулевая, что является хорошей новостью. У заболевания есть выраженные симптомы: сильный кашель и повышенная температура. Кроме этого, на его фоне могут возникнуть осложнения: пневмония и развитие постковидного синдрома.
В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об ухудшении эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в Российской Федерации. Она отметила, что число заболевших в месяц выросло вдвое. В конце ноября оперативный штаб также сообщил о росте заболеваемости COVID-19 почти на 33%, за неделю количество заразившихся было зарегистрировано в 79 регионах Российской Федерации. Кроме того, количество госпитализированных пациентов увеличилось на 25% по сравнению с предыдущей неделей.
Врач-инфекционист, педиатр, руководитель клиники «Лидер Медицина» Евгений Тимаков отметил, что сейчас болеет очень много людей, происходит циркуляция вирусов, включая коронавирусную инфекцию. В связи с этим симптоматика не является четкой. Однако эксперт отметил характерные признаки заболевания: продолжительный и сильный кашель, заложенность носа и боль в горле.
Чтобы предотвратить нежелательные последствия нового штамма коронавируса, врачи рекомендуют своевременно приступать к лечению. Лучше всего в терапии использовать проверенные препараты, которые хорошо себя зарекомендовали. На основании данных клинических исследований и практики врачи предпочитают назначать препараты с действующим веществом молнупиравир. Среди аптечных препаратах российского производства, которые содержат данный компонент, — в том числе «Эсперавир». Этот препарат отлично зарекомендовал себя в период пандемии, и врачи включали его в рекомендации по лечению пациентов.
Было обнаружено, что молнупиравир может вносить ошибки в геномную РНК коронавирусной инфекции. Кроме того, он может быть эффективен также в борьбе с другими РНК-вирусами, включая простуду, вызванную риновирусами.
Для предотвращения заражения врачи рекомендуют избегать мест массового скопления людей, часто мыть руки, проветривать помещения и укреплять естественную защиту организма.